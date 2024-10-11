P. Diddy против курицы. Рэпер пожаловался на тюремную еду

Самым сложным в адаптации к решетке американского рэп-исполнителя и продюсера P. Diddy (Шона Комбса) стала тюремная еда, пишет журнал People со ссылкой на его адвокатов. Защитники назвали пищу «самой неприятной частью дела», пишет издание.

В казенном обеде — гамбургеры, запеченная рыба или тако с говядиной, по выходным обеды разбавляют яичницей-болтуньей и печеньем. На ужин можно выбрать фахиту с курицей (мясо с овощами, завернутое в тортилью. — Прим. ред.), пасту и ростбиф. Приверженцам вегетарианской диеты подают чечевицу, тофу и запеченные бобы.

P. Diddy обвинили в принуждении к участию в оргиях, употреблению наркотиков, торговле людьми, сексуальном насилии и организации «широкомасштабного преступного сообщества». Против него будет подано еще 120 исков о сексуальном насилии, как утверждают адвокаты истцов, среди жертв — дети от 9 до 14 лет.

Почти весь последний месяц рэпер провел за решеткой, хотя его защитники пытались добиться его освобождения до суда. Перед судом он предстанет в мае следующего года. Во время предварительного заседания P. Diddy заявил о своей невиновности.