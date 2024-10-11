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Афиша Plus В прокат выходит медитативная драма о чае и любви от титулованного режиссёра из Мавритании

В прокат выходит медитативная драма о чае и любви от титулованного режиссёра из Мавритании

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17 октября на киноэкраны выходит картина Абдеррахмана Сиссако “Черный чай”. Фильм является совместной продукцией Мавритании, Франции и Люксембурга.

По сюжету, девушка из Кот-д’Ивуара по имени Айя решает круто изменить жизнь и сбегает из-под венца в день собственной свадьбы. Она уезжает в Китай, где знакомится с Цаем, пожилым владельцем чайного магазина. Цай оказывается настоящим знатоком искусства китайской чайной церемонии. Айя надеется овладеть этим искусством, и постепенно между учителем и ученицей возникает взаимное притяжение. Но любви Цая и Айи мешает предвзятость окружающих и призраки их собственного прошлого.

Режиссер фильма Абдеррахман Сиссако родом из Мавритании. В 1980-е годы он учился во ВГИКе, в мастерской Марлена Хуциева; затем снимал в России, Мавритании, Мали и Тунисе. Сиссако — лауреат более 20 премий. В 2014 году за свою драму “Тимбукту” он заслужил номинацию на “Оскар”, приз экуменического жюри на Каннском кинофестивале и семь премий “Сезар”, в том числе “лучший режиссер” и “лучший фильм” — рекорд за всю историю премии.

За основу своего пятого игрового фильма Сиссако взял реальный эпизод из своей жизни, когда он познакомился с афро-китайской парой, владельцами ресторана “Благоухающий холм”.

“Черный чай” впервые был показан в феврале 2024 года на Берлинском международном кинофестивале в рамках основной программы. Критики назвали фильм “неземным, нежным и неторопливым, мастерски рассказанным”.

16+

Матвей Пирогов

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