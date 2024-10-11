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Город 19 часов солнца за 10 дней. Как нас радовала и огорчала октябрьская погода

19 часов солнца за 10 дней. Как нас радовала и огорчала октябрьская погода

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1 комментарий

После «летнего» сентября октябрь воспринимается контрастным. Однако это типичная для осени погода. Итоги первой декады октября подводит в своем канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Прохладно, самая низкая температура +7,8 градуса в начале октября за последние пять лет. Холоднее (+5,0 градуса) было в Санкт-Петербурге только в 2019 году», — пишет Колесов.

+5

Температура оказалась на 0,6 градуса ниже новой нормы (1991–2010 годов) и на 0,2 градуса выше старой нормы (1961–1990 годов). Семь дней из десяти были с осадками, в основном небольшими, но вчерашний день налил нам столько дождя (16 мм), что общее количество за декаду достигло 28 % от нормы.

При такой пасмурной погоде неудивительно, что солнца было мало.

«Всего пять дней с солнцем и 19,2 часа солнечного сияния. Конечно, это не минимум декады, но в 1964 году за этот период солнце светило 77 часов», — отмечает синоптик.

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Комментарии
1
Ser_N0771
1 час
а за оставшиеся 19 дней в октябре будет 10 минут солнца...
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