«Сжег осиное и родовые гнезда». Пенсионер под Ростовом, избавляясь от ос, спалил 17 домов

Источник: МЧС России







Случилось все в Белокалитвинском районе Ростовской области, рассказали 11 октября в пресс-службе МЧС России. Пенсионер высаживал саженцы и наткнулся на гнездо земляных ос. Мужчина решил избавиться от неприятного соседства радикально — сжечь. Вот только вместе с осиным гнездом вспыхнул и сухостой, а сильный ветер моментально разнес пламя.

Огонь перекинулся на жилые дома. В итоге сгорело 17 строений. «Сжег осиное и родовые гнезда», — прокомментировали в МЧС.

Источник: МЧС России







Похожая история, но с куда меньшим масштабом, произошла совсем недавно, 8 октября, в Вологодской области. 83-летний мужчина решил убрать осиное гнездо из бани: принес в помещение таз с дымящимися поленьями и закрыл дверь. Вскоре баня загорелась. Огонь охватил 9 квадратов, благо пожар оперативно потушили. Досталось и самому пенсионеру — его госпитализировали.