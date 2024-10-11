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Происшествия «Сжег осиное и родовые гнезда». Пенсионер под Ростовом, избавляясь от ос, спалил 17 домов

«Сжег осиное и родовые гнезда». Пенсионер под Ростовом, избавляясь от ос, спалил 17 домов

Борьба с осами отдельно взятого жителя закончилась крупным пожаром в Ростовской области. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

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8 комментариев

Случилось все в Белокалитвинском районе Ростовской области, рассказали 11 октября в пресс-службе МЧС России. Пенсионер высаживал саженцы и наткнулся на гнездо земляных ос. Мужчина решил избавиться от неприятного соседства радикально — сжечь. Вот только вместе с осиным гнездом вспыхнул и сухостой, а сильный ветер моментально разнес пламя.

Огонь перекинулся на жилые дома. В итоге сгорело 17 строений. «Сжег осиное и родовые гнезда», — прокомментировали в МЧС.

Похожая история, но с куда меньшим масштабом, произошла совсем недавно, 8 октября, в Вологодской области. 83-летний мужчина решил убрать осиное гнездо из бани: принес в помещение таз с дымящимися поленьями и закрыл дверь. Вскоре баня загорелась. Огонь охватил 9 квадратов, благо пожар оперативно потушили. Досталось и самому пенсионеру — его госпитализировали.

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Комментарии
8
Инкогнито2021
1 час
"фартовый" дед
Абрикосов
1 час
эх... не смотрел он фильм Пчеловод! Стетхем там отлично показал как надо поступать с осами!
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