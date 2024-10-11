Взламывали «Госуслуги» и оформляли кредиты: полиция Петербурга прервала налаженную схему молодых хакеров

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Сотрудники уголовного розыска Петербурга вышли на след двух хакеров, оформлявших на людей кредиты через взломанные аккаунты на портале «Госуслуг». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 11 октября.

Злоумышленники собирали полное досье на свою жертву, используя неактивные сим-карты и специальное программное оборудование. Бывших владельцев номеров пробивали на наличие аккаунтов на «Госуслугах» и взламывали. Получая доступ к персональным данным граждан, хакеры оформляли кредиты или рассрочки и выводили средства на свои счета.

По данным правоохранителей, налаженная схема позволила заработать порядка полумиллиона рублей. По подозрению в незаконной деятельности были задержаны 19-летний петербуржец и его 20-летний соучастник из Псковской области. Их уличили как минимум в 10 эпизодах мошенничества, по каждому из которых были возбуждены уголовные дела, в дальнейшем объединенные в одно производство. Обоим фигурантам назначен домашний арест.

При обысках по месту проживания молодых людей изъяли банковские карты, технику и сим-карты. Кроме того, в одной из квартир были обнаружены наркотики, их направили на экспертизу. Расследование продолжается.

Ранее «Фонтанка» писала о новой схеме мошенников, выманивающих пароли от «Госуслуг» через звонки по видеосвязи и затем оформляющих микрозаймы. Неизвестные представлялись сотрудниками правопорядка и предъявляли липовое удостоверение. По данным Центробанка и Минцифры РФ, в рамках борьбы с мошенниками ведется разработка новой функции — гражданам с аккаунтом на «Госуслугах» будет приходить уведомление о новом оформленном кредите.

Для борьбы с мошенниками Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти создало официальный Telegram-канал «Ленинградский Cyber-страж».