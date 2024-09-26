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    Россияне через «Госуслуги» начнут получать сообщения о новых кредитах. Так в ЦБ хотят бороться с мошенниками

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    В Центробанке и Минцифры РФ в рамках борьбы с мошенниками разрабатывают новую функцию, когда гражданам с аккаунтом на «Госуслугах» будет приходить уведомление о новом оформленном кредите. Об этом 26 сентября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

    В рамках этой инициативы российские банки могут законодательно обязать оперативно передавать данные о клиентах в бюро кредитных историй. Сейчас на это требуется два дня.

    «Фонтанка» ранее рассказывала о новой схеме мошенников, выманивающих пароли от «Госуслуг» через звонки по видеосвязи и затем оформляющих микрозаймы. С жертвой они связываются в мессенджере, представляются сотрудниками полиции и предъявляют поддельные удостоверения.

    В Петербурге и Ленобласти для этого появился телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж», созданный региональным Управлением по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России.

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