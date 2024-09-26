Россияне через «Госуслуги» начнут получать сообщения о новых кредитах. Так в ЦБ хотят бороться с мошенниками

В Центробанке и Минцифры РФ в рамках борьбы с мошенниками разрабатывают новую функцию, когда гражданам с аккаунтом на «Госуслугах» будет приходить уведомление о новом оформленном кредите. Об этом 26 сентября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.



В рамках этой инициативы российские банки могут законодательно обязать оперативно передавать данные о клиентах в бюро кредитных историй. Сейчас на это требуется два дня.



«Фонтанка» ранее рассказывала о новой схеме мошенников, выманивающих пароли от «Госуслуг» через звонки по видеосвязи и затем оформляющих микрозаймы. С жертвой они связываются в мессенджере, представляются сотрудниками полиции и предъявляют поддельные удостоверения.

