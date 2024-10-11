Беспилотники сбиты в четырёх регионах, больше всего — в Ростовской области

Ночью 11 октября дежурные силы ПВО уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре над Ростовской областью, три над Белгородской, два над Брянской и один над Курской, отчитывается Минобороны.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, средства РЭБ ночью нейтрализовали четыре БПЛА неустановленного типа севернее Каменска-Шахтинского. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов, пострадавших и разрушений нет.