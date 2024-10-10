Роман Ротенберг о поражении СКА: петух клюнул, и мужик перекрестился

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды в матче против минского «Динамо» (2 : 4).

«Понимали, что сегодня для нас будет тяжелая игра. Соперник ничем не хуже, чем ярославский „Локомотив“. У минского „Динамо“ играет очень много сильных ребят. Понимали, что они в сложной ситуации и будут играть на пределе все 60 минут. Мы предупреждали об этом наших ребят, но не увидели сегодня той энергии, которая была в Ярославле», — заявил Ротенберг.

Он добавил, что команда отдала много сил в Ярославле из-за того, что хоккеисты СКА много играли в меньшинстве, и это сказалось на сегодняшнем результате.

«Эмоций не хватило сегодня, но в то же время мы понимаем, что мы обязаны дома находить эти эмоции, что бы ни происходило, как бы тяжело ни было. И играть все 60 минут, потому что за третий период не стыдно. В третьем периоде были шансы и сравнять игру, там были штанги и хорошие моменты, создали очень много хороших моментов. Получилось, как в русской пословице: петух клюнул, и мужик перекрестился. Так что было бы лучше, чтобы петух клюнул наших игроков в следующем матче до стартового свистка», — подчеркнул Ротенберг.

После 14 матчей регулярного чемпионата КХЛ у СКА восемь побед и шесть поражений. С 17-ю очками армейцы идут на пятой строчке в Западной конференции.