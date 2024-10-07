Гол Никишина в овертайме принес СКА победу в матче против «Локомотива»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». Встреча проходила в Ярославле 7 октября. Армейцы с Невы выиграли в овертайме со счетом 4 : 3 (1 : 1, 2 : 1, 0 : 1, 1 : 0).

Голы за СКА забили Захар Бардаков (9-я минута), Сергей Плотников (31-я, 36-я) и Александр Никишин (62-я). У «Локомотива» отличились Максим Березкин (16-я минута), Максим Шулунов (21-я) и Артур Каюмов (53-я).

Таким образом СКА одержал восьмую победу в 13 матчах регулярного сезона. Команда Романа Ротенберга занимает третье место (17 очков) в Западной конференции. Лидирует как раз «Локомотив» (22 очка).

Следующий матч армейцы с Невы проведут 10 октября в Петербурге против минского «Динамо».