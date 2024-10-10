Президент Курчатовского института показал прототип подводного атомного газовоза для Северного морского пути

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук презентовал модель атомного подводного газовоза. Предполагается, что он серьезно сократит время рейса по Северному морскому пути — с 20 до 12 суток.

Как пишет РБК 10 октября, у подводного газовоза нет контакта со льдом, поэтому его скорость достигнет 17 узлов. Грузовместимость составит около 180 тысяч тонн, а осадка — не более 14 метров. В длину модель — около 360 метров, а в ширину — не более 70.

Предполагается, что на борту газовоза будет три ядерных реактора «Ритм-200».