Экс-главу ГУС Минобороны оштрафовали за взятку электросамокатом и телевизором

Бывшего начальника одного из отделов Главного управления связи Минобороны РФ Сергея Слюсаря оштрафовали на 2,5 млн рублей за взятку электросамокатом, квадрокоптером и телевизором. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает ТАСС.

Солнечногорский гарнизонный военный суд признал Сергея Слюсаря виновным по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере. Экс-главу ГУС Минобороны приговорили к штрафу в 2,5 млн рублей.

Помимо этого суд признал виновными гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину в мошенничестве и даче взятки Слюсарю. Им также назначен штраф в 2,5 миллиона рублей каждому.

Подчеркивается, что в ходе разбирательств прокурор запрашивал для Слюсаря семь лет лишения свободы, для Высокова — восемь лет, а для Гришиной — семь лет и восемь месяцев колонии.

Ранее в Москве суд арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере более миллиарда рублей. Если суд признает вину доказанной, то может наложить штраф, который в десятки или даже в сто раз будет превышать взятку.