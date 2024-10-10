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Общество Экс-главу ГУС Минобороны оштрафовали за взятку электросамокатом и телевизором

Экс-главу ГУС Минобороны оштрафовали за взятку электросамокатом и телевизором

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3 комментария

Бывшего начальника одного из отделов Главного управления связи Минобороны РФ Сергея Слюсаря оштрафовали на 2,5 млн рублей за взятку электросамокатом, квадрокоптером и телевизором. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает ТАСС.

Солнечногорский гарнизонный военный суд признал Сергея Слюсаря виновным по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере. Экс-главу ГУС Минобороны приговорили к штрафу в 2,5 млн рублей.

Помимо этого суд признал виновными гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину в мошенничестве и даче взятки Слюсарю. Им также назначен штраф в 2,5 миллиона рублей каждому.

Подчеркивается, что в ходе разбирательств прокурор запрашивал для Слюсаря семь лет лишения свободы, для Высокова — восемь лет, а для Гришиной — семь лет и восемь месяцев колонии.

Ранее в Москве суд арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере более миллиарда рублей. Если суд признает вину доказанной, то может наложить штраф, который в десятки или даже в сто раз будет превышать взятку.

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Комментарии
3
Слава России!
46 минут
а унитаз?🤣🤣🤣
Рострелли
20 минут
Да что ж случилось с Минобороны? При Шойгу такого не было.
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