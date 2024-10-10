В Петербурге хотят исправить порядок сноса, чтобы включить в него исторические здания

Смольный хочет скорректировать порядок сноса зданий, так как в настоящее время он не предусматривает уничтожение находящихся в городской собственности исторических зданий. Соответствующий законопроект 10 октября был опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы. Тем не менее минимум одно историческое здание в Петербурге уже начали сносить.

«В адрес комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга поступают обращения от заявителей, в том числе от государственных заказчиков Санкт-Петербурга, с целью принятия решения об уничтожении исторических зданий», — говорится в тексте пояснительной записки. Как подчеркивается, в настоящее время порядок принятия таких решений не определен.

Как выход, чиновники хотят подправить городской закон о градостроительной деятельности. В действующей версии закона, в случае если на участке, где ведется строительство за счет бюджетных средств, есть строения, которые находятся в собственности города и которые необходимо снести для продолжения стройки, правительство принимает такое решение. Но есть исключения: оно не может принимать решения о сносе исторических зданий (то есть построенных до 1917 года) и зданий-памятников.

Власти решили переписать формулировку этого исключения и прописать, что это — объекты недвижимости, снос которых запрещен законодательством Петербурга и РФ.

В городском законе № 820-7 об объединенных охранных зонах, который запрещал снос любых исторических зданий, прописан адресный список исключений ради строительства Большого Смоленского моста, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали и терминала для ВСМ.

В сентябре начался снос одного из зданий из этого списка — бань братьев Недлер (его приговорили ради моста). Градозащитники обратили внимание на нарушение: в отношении здания было подано распоряжение о его выявлении в качестве памятника, а пока КГИОП не рассмотрит это заявление и не издаст распоряжение о включении в перечень выявленных памятников либо об отказе во включении, снос таких построек запрещает закон. Однако сносить начали раньше, а проект распоряжения об отказе только 26 сентября был представлен на антикоррупционную экспертизу.