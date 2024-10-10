Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

вос.

 752мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51
Грозит ли ураган, как в США?
Запчасти подорожали на 40%
Промышленный Петербург
Участник СВО поменял пол
В Петербург идет циклон
Ураган в США: последствия
Блокировка Discord
Город В Петербурге хотят исправить порядок сноса, чтобы включить в него исторические здания

В Петербурге хотят исправить порядок сноса, чтобы включить в него исторические здания

1 315
3 комментария

Смольный хочет скорректировать порядок сноса зданий, так как в настоящее время он не предусматривает уничтожение находящихся в городской собственности исторических зданий. Соответствующий законопроект 10 октября был опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы. Тем не менее минимум одно историческое здание в Петербурге уже начали сносить.

«В адрес комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга поступают обращения от заявителей, в том числе от государственных заказчиков Санкт-Петербурга, с целью принятия решения об уничтожении исторических зданий», — говорится в тексте пояснительной записки. Как подчеркивается, в настоящее время порядок принятия таких решений не определен.

Как выход, чиновники хотят подправить городской закон о градостроительной деятельности. В действующей версии закона, в случае если на участке, где ведется строительство за счет бюджетных средств, есть строения, которые находятся в собственности города и которые необходимо снести для продолжения стройки, правительство принимает такое решение. Но есть исключения: оно не может принимать решения о сносе исторических зданий (то есть построенных до 1917 года) и зданий-памятников.

Власти решили переписать формулировку этого исключения и прописать, что это — объекты недвижимости, снос которых запрещен законодательством Петербурга и РФ.

В городском законе № 820-7 об объединенных охранных зонах, который запрещал снос любых исторических зданий, прописан адресный список исключений ради строительства Большого Смоленского моста, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали и терминала для ВСМ.

В сентябре начался снос одного из зданий из этого списка — бань братьев Недлер (его приговорили ради моста). Градозащитники обратили внимание на нарушение: в отношении здания было подано распоряжение о его выявлении в качестве памятника, а пока КГИОП не рассмотрит это заявление и не издаст распоряжение о включении в перечень выявленных памятников либо об отказе во включении, снос таких построек запрещает закон. Однако сносить начали раньше, а проект распоряжения об отказе только 26 сентября был представлен на антикоррупционную экспертизу.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED8
Гнев
ANGRY57
Печаль
SAD13
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
SSGHQ
7 минут
Нужно ужесточить охрану наследия! Народ требует!
ixform
23 минуты
скорее сносите все строения которые хоть какую-то выгоду принесут лепнина не накормит голодный майбах
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Новости компаний
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
Новости компаний
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
ТОП 5
Новости компаний
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30