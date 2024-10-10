НАТО проведет авиационные учения по отработке применения ядерного оружия

Североатлантический альянс (НАТО) понедельник, 14 октября, приступит к проведению ежегодных ядерных учений Steadfast Noon. Об этом заявил новый генсек альянса Марк Рютте.

По информации Reuters, в учениях примут участие около 60 самолетов из 13 стран, в том числе истребители F-35A и бомбардировщики B-52.

«Все учения будут в основном сосредоточены на Соединенном Королевстве, Северном море, а также на Бельгии и Нидерландах», — заявил Рютте и добавил: «В нестабильном мире жизненно важно проверить нашу оборону и укрепить ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу».

В ходе учений не используется боевое оружие. Однако около 2000 военнослужащих, принимающих участие в учениях, будут имитировать миссии, в которых военные самолеты несут ядерные боеголовки США. Учения продлятся около двух недель.

25 сентября Путин рассказал про условия перехода России к применению ядерного оружия. На заседании ПСЯС он заявил, что Москва может рассмотреть такую возможность уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА. Основанием для ядерного ответа, по его словам, станет угроза суверенитету страны обычным оружием. При этом в проекте Основ расширен список государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Подробности читайте на «Фонтанке».

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал анонсированные Путиным изменения в ядерной доктрине России «безответственными».