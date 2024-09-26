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Политика «Это совершенно безответственно»: госсекретарь США прокомментировал анонсированные Путиным изменения в ядерной доктрине РФ

«Это совершенно безответственно»: госсекретарь США прокомментировал анонсированные Путиным изменения в ядерной доктрине РФ

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16 комментариев

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 сентября прокомментировал анонсированные Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине России. Заявления Блинкена, которые прозвучали в эфире канала MSNBC, приводит Reuters.

«Это совершенно безответственно», — сказал госсекретарь и добавил, что необходимо заявить о недопустимости подобной ядерной риторики — особенно сейчас, когда на Генассамблее ООН обсуждают нераспространение ядерного оружия и призывают страны к разоружению. «Многие в мире говорили об этом, включая Китай», — напомнил Блинкен.

25 сентября Путин рассказал про условия перехода России к применению ядерного оружия. На заседании ПСЯС он заявил, что Москва может рассмотреть такую возможность уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА. Основанием для ядерного ответа, по его словам, станет угроза суверенитету страны обычным оружием. При этом в проекте Основ расширен список государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Подробности читайте на «Фонтанке».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что озвученные изменения ядерной доктрины России нужно считать определенным сигналом недружественным странам.

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Комментарии
16
282173834
13 минут
а потом ломают голову и почему же детей не хотят рожать??
Дядя Бо
31 минута
Си не позволит Путину применить ЯО. В случае ядерного конфликта Китай лишится рынков сбыта, что для него не выгодно.
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