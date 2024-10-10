Ураган «Милтон» высосал воду из залива, в приютах 70 тысяч человек. Что происходит во Флориде

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Ураган «Милтон», обрушившийся на Флориду 9 октября, ослаб до первой категории, но продолжает свой сокрушительный поход. Как сообщает CNN, власти Флориды ожидают рассвета, чтобы оценить ущерб. «Мы не знаем, что увидим, когда здесь наступит день», — заявил председатель городского совета Тампы Гвидо Манискалко.

Источник: youtube.com/StormChasingVideo

Источник: youtube.com/StormChaserAaronRigsby

В Тампе зафиксировано редкое явление — обратный штормовой нагон. Уровень морской воды в районе бульвара Бэйшор стремительно упал: ураган «высосал» содержимое залива, оставив дно открытым, сообщают газета The New York Times и местный телеканал WKRN. По словам ученого из Университета Пенсильвании Питера Стемпеля, такое случается, когда с берега дует очень сильный ветер. Он вытесняет воду из прибрежных заливов. В Тампе подобное уже происходило: например в 2022 году во время урагана «Иан» вода ушла на несколько часов, а затем резко вернулась обратно. Отдел по ЧС Флориды призвал людей не ходить по открытому дну залива.

Источник: youtube.com/WKRNTV

Точное число жертв «Милтона» устанавливается. Пока известно о двух погибших. В государственных приютах находятся более 70 тысяч человек. Приказы об эвакуации выпустил 31 округ. По информации Poweroutage, более 3 миллионов домохозяйств и предприятий по всей Флориде остались без электричества.

В округах Шарлотт и Энглвуд закрыты больницы, аварийно-спасательные службы временно прекратили выезды на вызовы. В Орландо полицию и пожарных эвакуировали с дорог в укрытия, они ждут, когда стихия ослабнет, чтобы отправиться к пострадавшим, пишет Fox News.

«Среди наиболее пострадавших районов оказались прибрежные округа, включая Пинеллас, Хиллсборо, Манати и Сарасота, а также внутренний округ Харди, где вышли из строя почти все 9 600 отслеживаемых линий электропередачи», — пишет NBC News. Связь в этих регионах, по данным издания, может быть отключена еще несколько недель. К восстановлению линий привлекли федеральные силы.

Как сообщает Fox News, семья бывшего президента США Дональда Трампа приняла около 275 работников крупнейшей электроэнергетической компании Florida Power and Light в своем отеле в Майами. Именно им предстоит восстанавливать последствия урагана.

«Вы восхитительны, и семья Трампа, и весь штат Флорида ценят вас! Наслаждайтесь номерами — они лучшие во Флориде! Берегите себя!» — написал сын бывшего президента Эрик Трамп в соцсетях.

По данным на утро, пишет Associated Press, «Милтон» находится около Форт-Мида, примерно в 70 километрах к востоку от Тампы, с максимальными устойчивыми ветрами в 160 км/ч. Как ожидается, сегодня он выйдет за границы штата и направится в сторону Атлантического океана, пишет Fox News.

Синоптики предупреждали, что ураган «Милтон» может спровоцировать разрушительный штормовой нагон с затоплениями высотой около трех метров. Президент США Джо Байден заявлял, что ураган «Милтон» «похож на шторм столетия». «Многие населенные пункты, находящиеся на пути урагана „Милтон“, не имеют возможности перевести дух между „Хелен“ и „Милтоном“ — двумя историческими штормами за две недели», — сказал он и призвал всех, кто окажется на пути шторма, «соблюдать все инструкции по безопасности в ближайшие 24 часа». «Это буквально вопрос жизни и смерти», — подчеркнул он. Ранее Байден отказался от зарубежных поездок из-за стихийного бедствия.