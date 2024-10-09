Время уходит: ураган «Милтон» уже у берегов США. Опасность грозит городам Флориды — в том числе Санкт-Петербургу

Ураган «Милтон» обрушился 9 октября на Флориду с торнадо и ветром. Об этом сообщают CNN и Fox News, ведущие онлайн. На пути урагана находится около 3% экономики Америки. Синоптики предупреждают, что «Милтон» может спровоцировать разрушительный штормовой нагон с затоплениями высотой более 10 футов (около 3 метров).

По последним данным, внешние полосы шторма уже прибыли, и к полудню среды (по местному времени) усилятся тропические штормовые ветры и проливные дожди. Чиновники Флориды призвали жителей эвакуироваться, пока еще есть время.

Источник: Соцсети

«Милтон» продолжает расти в размерах: за последние 24 часа тропические штормовые ветры расширились с 105 миль (около 169 км) до 125 миль (около 201 км) от его центра. Это означает, что его катастрофические последствия будут ощущаться на гораздо большей территории. Ожидается, что тропические штормовые ветры покроют всю ширину полуострова Флорида.

Прогнозируется, что «Милтон» обрушится на сушу ночью в среду где-то на центральном побережье залива Флориды и может стать одним из самых разрушительных штормов за всю историю. Точное место, где он выйдет на сушу, может еще сместиться.

Ожидается, что «Милтон» затронет районы, которые обычно не подвержены ураганам. Помимо этого, «Милтон» может стать источником торнадо: внешние дождевые полосы урагана взаимодействуют с фронтом, нависшим над Флоридой, который заряжает атмосферу дополнительным зарядом энергии. Эта дополнительная энергия атмосферы в сочетании с полуденной жарой, сохраняющейся сухостью воздуха и дополнительным вращением атмосферы из-за «Милтона» позволит урагану создать довольно много торнадо в течение следующих нескольких часов.

Источник: Соцсети

Президент США Джо Байден уже заявил, что ураган Милтон «похож на шторм столетия». «Многие населенные пункты, находящиеся на пути урагана Милтон, не имеют возможности перевести дух между Хелен и Милтоном — двумя историческими штормами за две недели», — сказал он и призвал всех, кто окажется на пути шторма, «соблюдать все инструкции по безопасности в ближайшие 24 часа». «Это буквально вопрос жизни и смерти», сказал он. Ранее Байден отказался от зарубежных поездок из-за стихийного бедствия.

Жители городов штата Флорида могут пострадать не только непосредственно от разрушительной силы урагана, но и от последствий, вызванных его воздействием на городскую инфраструктуру. Так, например, мэр Санкт-Петербурга (города во Флориде) предупреждает, что Милтон может стать причиной длительных отключений воды, канализации и электроэнергии. Проблемы с подачей электроэнергии могут не устраниться в течение нескольких недель, «в зависимости от степени ущерба», сказал он.

Многие жители Флориды бегут в Орландо, но даже этот удаленный от побережья город находится в стадии «затишья». Чиновники предупреждают, что спасатели не смогут помочь тем, кто не уедет сегодня.