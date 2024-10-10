Сегодня в Петербурге начнется потепление. Но это ненадолго

В четверг, 10 октября, в Санкт-Петербурге ожидается потепление, которое продлится до пятницы. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Температура воздуха в Северной столице сегодня вечером может подняться до +10 градусов, а в пятницу — до +15 градусов. По словам Колесова, это «очень вероятно».

«Но это кратковременный всплеск тепла», — предупреждает синоптик. Уже с субботы температура воздуха начнет понижаться и с воскресенья, 13 октября, выйдет на максимальные дневные значения не выше +10 градусов.

Дожди ожидаются в городе и сегодня, и завтра. «Циклоны продолжают определять погоду в нашем регионе, а завтра атмосферный фронт проходит через Ленобласть», — пишет Колесов.

Ветер в предстоящие сутки будет свежим, но не сильнее, чем сегодня ночью, порывы до 15 м/с на территории города, кроме акватории, не ожидаются.