Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

2 м/c,

вос.

 753мм 94%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,95
EUR 106,42
Участник СВО поменял пол
В Петербург идет циклон
Ураган в США: последствия
Блокировка Discord
Приют инофонов
Промышленный Петербург
Сборная, которая не нужна
Город Сегодня в Петербурге начнется потепление. Но это ненадолго

Сегодня в Петербурге начнется потепление. Но это ненадолго

5 364
1 комментарий

В четверг, 10 октября, в Санкт-Петербурге ожидается потепление, которое продлится до пятницы. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Температура воздуха в Северной столице сегодня вечером может подняться до +10 градусов, а в пятницу — до +15 градусов. По словам Колесова, это «очень вероятно».

«Но это кратковременный всплеск тепла», — предупреждает синоптик. Уже с субботы температура воздуха начнет понижаться и с воскресенья, 13 октября, выйдет на максимальные дневные значения не выше +10 градусов.

Дожди ожидаются в городе и сегодня, и завтра. «Циклоны продолжают определять погоду в нашем регионе, а завтра атмосферный фронт проходит через Ленобласть», — пишет Колесов.

Ветер в предстоящие сутки будет свежим, но не сильнее, чем сегодня ночью, порывы до 15 м/с на территории города, кроме акватории, не ожидаются.

Поделился Колесов и прогнозом на выходные: осадков в Петербурге будет мало, фронт с дождями приблизится к городу только вечером в воскресенье.

«Настраиваемся на хорошую, хотя и холодную погоду. Погулять точно удастся», — сообщил синоптик.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
p_vadim
25 минут
Голова уже выходит из чата с такими погодными качелями 😁
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
Новости компаний
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Новости компаний
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
ТОП 5
Новости компаний
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03