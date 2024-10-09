Из зоны ЧС техногенного характера в Феодосии эвакуированы 1129 человек

1129 человек эвакуированы из района чрезвычайной ситуации в Феодосии к утру 9 октября. В трех пунктах временного размещения находятся 129 человек, сообщает глава городской администрации Игорь Ткаченко.

«Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера продолжаются», — отмечается в сообщении.

Утром 7 октября Ткаченко сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии. Люди, по его словам, не пострадали, на соседних улицах пришлось перекрыть движение. Местные жители слышали несколько громких хлопков. В городе ввели режим ЧС. По данным Минобороны, той ночью в Крыму было уничтожено 12 беспилотников.

Вчера глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что «на месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии группировка сил из профильных ведомств сформирована в полном объеме», а потерпевшие получат компенсации по потере имущества.