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Происшествия Из зоны ЧС техногенного характера в Феодосии эвакуированы 1129 человек

Из зоны ЧС техногенного характера в Феодосии эвакуированы 1129 человек

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6 комментариев

1129 человек эвакуированы из района чрезвычайной ситуации в Феодосии к утру 9 октября. В трех пунктах временного размещения находятся 129 человек, сообщает глава городской администрации Игорь Ткаченко.

«Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера продолжаются», — отмечается в сообщении.

Утром 7 октября Ткаченко сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии. Люди, по его словам, не пострадали, на соседних улицах пришлось перекрыть движение. Местные жители слышали несколько громких хлопков. В городе ввели режим ЧС. По данным Минобороны, той ночью в Крыму было уничтожено 12 беспилотников.

Вчера глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что «на месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии группировка сил из профильных ведомств сформирована в полном объеме», а потерпевшие получат компенсации по потере имущества.

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Комментарии
6
Антибункерный
56 минут
Очередные новые хлопки. Всё идёт по плану, задуманного ещё более 10 лет назад...
VKuser174198221
1 час
Все по плану? Мы этого и добивались?
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