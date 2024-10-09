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Образ жизни #отЛИЧНЫЙпитер А вы собирались с ними фотографироваться. Какие опасности таят осенние листья

А вы собирались с ними фотографироваться. Какие опасности таят осенние листья

С приходом осени девушки любят устраивать сезонные фотосессии. Их обязательный атрибут — сухие листья: желтые, оранжевые, красные.

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2 комментария

Но знали ли вы, что невинная попытка создать на память красивую фотокарточку может обернуться проблемами со здоровьем? Рассказывают коллеги из «Доктора Питера».

Сухая листва — настоящий рассадник вредных веществ и пыли.

— Бывает, что после подобных фотосессий люди через 2–3 дня отмечают проблемы с кожей, дыханием, общее недомогание. Если человек — аллергик, то риск увеличивается в разы — у него может случиться обострение поллиноза, астмы или дерматита. Причина тому — плесень, грибки, которые прекрасно размножаются в листьях, — объяснила «Доктору Питеру» Елена Парецкая.

Почему нельзя подбрасывать листья

В сухой листве распространены грибки. Среди них:

  • аспергиллы,

  • альтернария,

  • кладоспориум.

Больше всего грибки опасны для людей с с иммунной чувствительностью к аллергенам и астматиков. Они могут спровоцировать не только проблемы с дыханием, но и обострение хронической болезни, а также проблемы с кожей.

Основные симптомы аллергии:

  • заложенность носа, ринит,

  • постоянный зуд в носу,

  • отечность глаз,

  • ощущение песка в глазах.

— При контакте с листвой может возникнуть атопический дерматит. Помимо этого, есть оппортунистические инфекции — заболевания, которые развиваются у людей со сниженным иммунитетом, и грибки в этом случае могут вызывать заболевания дыхательных путей — аспергиллез, верхнечелюстной синусит, — цитирует аллерголога-иммунолога Анастасию Браун портал Ura.ru.

Кроме того, на листьях много пыли, которая осела на них, еще когда они были на дереве. В земле она смешивается с водой, грязью, пыльцой, выхлопами автомобилей и даже яйцами паразитов. Когда вы подбрасываете эту «смесь», то вдыхаете чуть ли не половину таблицы Менделеева, которая, несомненно, попадет в ваши легкие.

— Возможна грибковая пневмония — если вы наткнулись на аспергилл или другие грибки. Может возникнуть приступ астмы, даже если ранее ее не было, ведь плесень — отличный триггер, — говорит Елена Парецкая.

Еще в листьях могут быть паразиты, которые попали туда из собачьих экскрементов. Чаще всего это аскариды. При попадании в организм человека возможно появление в кишечнике червяков длиной до 10–15 см, которые мигрируют туда из легких. Паразиты могут провоцировать в ходе миграции длительный упорный кашель и бронхит.

Как безопасно фотографироваться

Что делать, если фотосессию в листьях сделать очень хочется? Ни в коем случае не подбрасывайте листья вверх над собой. Лучше просто встаньте на ярком фоне или возьмите пару листиков в руки.

Если у вас нет аллергий, спасет обычная гигиена: постарайтесь до и после помыть или обработать руки. Пока руки грязные, лицо лучше не трогать.

Если у вас бывают приступы аллергии осенью, не забывайте носить с собой антигистаминные препараты.

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Комментарии
2
McGillavry
38 минут
Как страшно жить. Опасности на каждом шагу. И каждый год – одни и те же, одни и те же.
triton1977
32 минуты
Хороший осенний видео-музон на заданную тему)) На вражеских ютуб: milkinway1977 Октябрины
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