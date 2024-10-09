А вы собирались с ними фотографироваться. Какие опасности таят осенние листья

Но знали ли вы, что невинная попытка создать на память красивую фотокарточку может обернуться проблемами со здоровьем? Рассказывают коллеги из «Доктора Питера».

Сухая листва — настоящий рассадник вредных веществ и пыли.

— Бывает, что после подобных фотосессий люди через 2–3 дня отмечают проблемы с кожей, дыханием, общее недомогание. Если человек — аллергик, то риск увеличивается в разы — у него может случиться обострение поллиноза, астмы или дерматита. Причина тому — плесень, грибки, которые прекрасно размножаются в листьях, — объяснила «Доктору Питеру» Елена Парецкая.

Почему нельзя подбрасывать листья

В сухой листве распространены грибки. Среди них:

аспергиллы,

альтернария,

кладоспориум.

Больше всего грибки опасны для людей с с иммунной чувствительностью к аллергенам и астматиков. Они могут спровоцировать не только проблемы с дыханием, но и обострение хронической болезни, а также проблемы с кожей.

Основные симптомы аллергии:

заложенность носа, ринит,

постоянный зуд в носу,

отечность глаз,

ощущение песка в глазах.

— При контакте с листвой может возникнуть атопический дерматит. Помимо этого, есть оппортунистические инфекции — заболевания, которые развиваются у людей со сниженным иммунитетом, и грибки в этом случае могут вызывать заболевания дыхательных путей — аспергиллез, верхнечелюстной синусит, — цитирует аллерголога-иммунолога Анастасию Браун портал Ura.ru.

Кроме того, на листьях много пыли, которая осела на них, еще когда они были на дереве. В земле она смешивается с водой, грязью, пыльцой, выхлопами автомобилей и даже яйцами паразитов. Когда вы подбрасываете эту «смесь», то вдыхаете чуть ли не половину таблицы Менделеева, которая, несомненно, попадет в ваши легкие.

— Возможна грибковая пневмония — если вы наткнулись на аспергилл или другие грибки. Может возникнуть приступ астмы, даже если ранее ее не было, ведь плесень — отличный триггер, — говорит Елена Парецкая.

Еще в листьях могут быть паразиты, которые попали туда из собачьих экскрементов. Чаще всего это аскариды. При попадании в организм человека возможно появление в кишечнике червяков длиной до 10–15 см, которые мигрируют туда из легких. Паразиты могут провоцировать в ходе миграции длительный упорный кашель и бронхит.

Как безопасно фотографироваться

Что делать, если фотосессию в листьях сделать очень хочется? Ни в коем случае не подбрасывайте листья вверх над собой. Лучше просто встаньте на ярком фоне или возьмите пару листиков в руки.

Если у вас нет аллергий, спасет обычная гигиена: постарайтесь до и после помыть или обработать руки. Пока руки грязные, лицо лучше не трогать.