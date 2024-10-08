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Власть Общество Хинштейн: «Блокировки YouTube в России не происходит»

Хинштейн: «Блокировки YouTube в России не происходит»

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10 комментариев

Блокировки американского видеохостинга YouTube в России не происходит. Такое заявление сделал 8 октября глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Что именно происходит с YouTube в России, Хинштейн не уточнил, но отметил: РФ «по-прежнему открыта к диалогу, но для того, чтобы ситуацию изменить, нужно движение с другой стороны» (цитата по РИА Новости). ТАСС, к примеру, заявлял, что YouTube в России не работает полноценно «из-за деградации оборудования Google».

Между тем сам он ранее анонсировал замедление YouTube в России, назвав такой ход вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса».

Схожее заявление делал и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев: по его словам, администрация сервиса повела себя «неправильно»: «…зачищают наши ресурсы и продвигают ресурсы наших оппонентов и наших врагов». «Когда это носит откровенно враждебный характер — это недопустимо, — сказал зампред Совбеза и добавил: — Мы им неоднократно говорили: „Ну, вы баланс какой-то держите“. Но нет».

Сегодня Роскомнадзор официально объявил о блокировке в РФ голосового мессенджера Discord.

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Комментарии
10
Anthonix
47 минут
Они все живут в какой-то другой реальности. Ни единому слову нельзя верить. Совсем заврались. Хоть бы сопоставляли с тем, что утверждали в прошлый раз. Почему-то с мобильного оператора деградация оборудования Гугла не влияет на Ютюб, а с проводного без соотв. программ обхода блокировок не выходит. Как же они все достали, мешают нормально жить, работать и учиться, в т.ч. и на Ютюбе.
AndrewBarsik
38 минут
Я не верю ни одному слову, которое произносит любой "депутат ГосДумы".
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