Хинштейн: «Блокировки YouTube в России не происходит»

Что именно происходит с YouTube в России, Хинштейн не уточнил, но отметил: РФ «по-прежнему открыта к диалогу, но для того, чтобы ситуацию изменить, нужно движение с другой стороны» (цитата по РИА Новости). ТАСС, к примеру, заявлял , что YouTube в России не работает полноценно «из-за деградации оборудования Google».

Между тем сам он ранее анонсировал замедление YouTube в России, назвав такой ход вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса».

Схожее заявление делал и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев: по его словам, администрация сервиса повела себя «неправильно»: «…зачищают наши ресурсы и продвигают ресурсы наших оппонентов и наших врагов». «Когда это носит откровенно враждебный характер — это недопустимо, — сказал зампред Совбеза и добавил: — Мы им неоднократно говорили: „Ну, вы баланс какой-то держите“. Но нет».