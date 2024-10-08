Сын Кадырова пообещал «конкретные меры», если в Чечне не прекратят участвовать в поп-ММА

Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров призвал спортсменов не принимать участие в поп-ММА. Вместо этого они должны сосредоточиться на турнирах, соответствующих традициям и ценностям Чечни, написал он у себя в телеграм-канале 8 октября.

По словам министра Кадырова, в регионе и за его пределами ведется «огромная работа по возрождению обычаев и духовному воспитанию» молодежи. Участие чеченских спортсменов в поп-ММА ставит эти усилия под угрозу.

«Ваши выходки, нецензурная речь и непристойное поведение не только унижают вас самих, но и позорят весь чеченский народ и мусульманскую общину в целом», — написал министр спорта республики. Однако такое поведение продолжается, несмотря на многочисленные предупреждения, отметил Кадыров.

Министр спорта Чечни призвал прекратить участие в поп-ММА, назвав это «последним предупреждением» и пообещав предпринять «конкретные меры». «Мы больше не можем терпеть подобное поведение», — резюмировал Кадыров.

В отличие от ММА, где в боях участвуют профессиональные спортсмены, поп-ММА предполагает соревнования между людьми без бойцовского опыта. Обычно площадка пользуется популярностью у блогеров.