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Общество Сын Кадырова пообещал «конкретные меры», если в Чечне не прекратят участвовать в поп-ММА

Сын Кадырова пообещал «конкретные меры», если в Чечне не прекратят участвовать в поп-ММА

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10 комментариев

Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров призвал спортсменов не принимать участие в поп-ММА. Вместо этого они должны сосредоточиться на турнирах, соответствующих традициям и ценностям Чечни, написал он у себя в телеграм-канале 8 октября.

По словам министра Кадырова, в регионе и за его пределами ведется «огромная работа по возрождению обычаев и духовному воспитанию» молодежи. Участие чеченских спортсменов в поп-ММА ставит эти усилия под угрозу.

«Ваши выходки, нецензурная речь и непристойное поведение не только унижают вас самих, но и позорят весь чеченский народ и мусульманскую общину в целом», — написал министр спорта республики. Однако такое поведение продолжается, несмотря на многочисленные предупреждения, отметил Кадыров.

Министр спорта Чечни призвал прекратить участие в поп-ММА, назвав это «последним предупреждением» и пообещав предпринять «конкретные меры». «Мы больше не можем терпеть подобное поведение», — резюмировал Кадыров.

В отличие от ММА, где в боях участвуют профессиональные спортсмены, поп-ММА предполагает соревнования между людьми без бойцовского опыта. Обычно площадка пользуется популярностью у блогеров.

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Комментарии
10
Слава России!
1 час
какой грозный пирожочек
-4*
1 час
Злой хомячок ! 😀😀😀😀😀
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