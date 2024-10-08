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Общество Нобелевскую премию по физике отдали за изучение искусственных нейронных сетей

Нобелевскую премию по физике отдали за изучение искусственных нейронных сетей

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1 комментарий

Нобелевскую премию 2024 года по физике вручат американцу Джону Хопфилду и канадцу Джеффри Хинтону за работу в области нейросетей. Об этом во вторник, 8 октября, сообщается на сайте премии.

Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон применяли инструменты из физики для разработки методов, которые стали фундаментом для современного машинного обучения.

«Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных. Джеффри Хинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях», – поясняют в пресс-релизе.

Заслуга лауреатов Нобелевской премии по физике этого года заключается в том, что благодаря их изучению искусственных нейронных сетей удалось осуществить прорыв в машинном обучении. При этом методы ученых были вдохновлены структурой мозга.

«В искусственной нейронной сети нейроны мозга представлены узлами, которые имеют разные значения. Эти узлы влияют друг на друга через связи, которые можно сравнить с синапсами и которые можно сделать сильнее или слабее. Сеть обучается, например, путем развития более сильных связей между узлами с одновременно высокими значениями», – отмечается на сайте.

Американец Джон Хопфилд из Принстонского университета и канадец Джеффри Хинтон из университета Торонто работали с искусственными нейронными сетями с 1980-х годов. Награждение нобелевских лауреатов этого года состоится 10 декабря в Швеции, в городе Стокгольме. Победители разделят между собой призовой фонд в размере 11 миллионов шведских крон, что приблизительно равно одному миллиону евро.

Напомним, в 2023 году Нобелевскую премию по физике присудили за изучение электронов и природы света. Награду получат Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Л’Юилье. В статье комитета было указано, что ученые нашли новые возможности для исследования электронов внутри атомов и молекул.

Вчера объявили лауреатов Нобелевской премии по медицине. Ими стали американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан, открывшие микроРНК.

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Комментарии
1
NPC
25 минут
Совсем скоро наступит время, когда лауреатов Нобелевской премии будет называть нейросеть.
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