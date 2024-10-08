Нобелевскую премию по физике отдали за изучение искусственных нейронных сетей

Нобелевскую премию 2024 года по физике вручат американцу Джону Хопфилду и канадцу Джеффри Хинтону за работу в области нейросетей. Об этом во вторник, 8 октября, сообщается на сайте премии.

Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон применяли инструменты из физики для разработки методов, которые стали фундаментом для современного машинного обучения.

«Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных. Джеффри Хинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях», – поясняют в пресс-релизе.

Заслуга лауреатов Нобелевской премии по физике этого года заключается в том, что благодаря их изучению искусственных нейронных сетей удалось осуществить прорыв в машинном обучении. При этом методы ученых были вдохновлены структурой мозга.

«В искусственной нейронной сети нейроны мозга представлены узлами, которые имеют разные значения. Эти узлы влияют друг на друга через связи, которые можно сравнить с синапсами и которые можно сделать сильнее или слабее. Сеть обучается, например, путем развития более сильных связей между узлами с одновременно высокими значениями», – отмечается на сайте.