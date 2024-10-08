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Город Самолет на рельсах. Петербургскую часть ВСМ хотят возложить на «Аэропорт Пулково»

Самолет на рельсах. Петербургскую часть ВСМ хотят возложить на «Аэропорт Пулково»

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5 комментариев

Представительство Петербурга в проекте Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург (ВСМ) намерены поручить АО «Аэропорт Пулково». В Москве это решили возложить на метро, сообщают СМИ.

По данным «Фонтанки», именно городское АО «Аэропорт Пулково», по пока не согласованной окончательно идее Смольного, должно сделать акционерный взнос в капитал «УК ВСМ Две Столицы». Эта управляющая компания является собственником ООО «ВСМ Две Столицы», с которым у правительства заключено концессионное соглашение на строительство основной части магистрали.

Сейчас уставный капитал составляет порядка 34 млрд — в основном за счет Москвы.
«Фонтанка» рассказывала, что всего Петербург должен сделать 30-миллиардный взнос. В проект бюджета 2025–2027 гг. уже вписано по 10 млрд на каждый год, сейчас они отнесены напрямую к комитету по транспорту. Таким образом доля города — или его представителя в лице АО — составит порядка 9 % в проекте.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Москву как основного акционера УК будет представлять ГУП «Московский метрополитен». Именно столичная подземка, как отмечала «Фонтанка», учредила компанию «ВСМ-400», которая должна будет осуществлять перевозки по магистрали.


Кроме того, в капитал компании войдут Тверская, Новгородская и Московская области, РЖД и, вероятно, грузоотправители. По данным «Коммерсанта», тем из них, кто вложится в проект, предлагают приоритетное право на пропуск составов по грузовой железнодорожной сети.

Городское АО «Аэропорт Пулково» сейчас представляет Петербург в ГЧП об эксплуатации и развитии аэропорта и берет на себя ту часть модернизации, которая не входит в контур соглашения о государственно-частном партнерстве. С учетом опыта и компетенций, ранее уже предлагалось привлекать АО и к другим проектам — в частности, к развитию «Морского вокзала» (подробнее — здесь).

Росжелдор и ООО «ВСМ Две столицы» подписали концессионное соглашение более чем на 2 трлн рублей на строительство основного участка магистрали, заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года. Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет построить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.

Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

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Комментарии
5
забыл все
47 минут
вместо самолётов которым скоро кирдык?
-4*
1 час
С такими ценами на проезд он нам не нужен! 😀😀😀😀😀
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