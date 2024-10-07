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Спорт «Политика, вмешивающаяся в спорт, — это большая проблема»: в Бурунди выразили интерес к товарищескому матчу со сборной РФ по футболу

«Политика, вмешивающаяся в спорт, — это большая проблема»: в Бурунди выразили интерес к товарищескому матчу со сборной РФ по футболу

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10 комментариев

Сборной Бурунди было бы интересно провести товарищеский матч с командой России по футболу. Об этом 7 октября глава местной федерации футбола Александр Муенге рассказал в интервью Metaratings.

По словам Муенге, «политика, вмешивающаяся в спорт сейчас, — это большая проблема», но национальная команда заинтересована в матче со сборной России — все зависит лишь от условий, которые выдвинет Российский футбольный союз (РФС).

Сборная Бурунди занимает 136-е место в рейтинге ФИФА, а сборная России — 34-е место.

Несмотря на отстранение от международных соревнований, сборной РФ по футболу разрешено проводить товарищеские встречи. Однако накануне национальные сборные Пакистана и Танзании по футболу отказались проводить с командой России товарищеские матчи в рамках октябрьского окна, выделенного Международной федерацией футбола для матчей сборных.

Сегодня Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) также ответила отказом на предложение Российского футбольного союза (РФС) о проведении товарищеского матча между национальными командами в ноябре.

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Комментарии
10
Lom
1 час
Нас ждёт захватывающий матч! Шах и мат всем паникерам, которые говорят, что у нас больше нет международных соревнований мирового уровня!
забыл все
1 час
мечта всех сборных мира это сразиться со сборной Бурунди))
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