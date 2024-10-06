Иран закрыл воздушное пространство страны на девять часов. Так же было перед массированным ударом по Израилю

Воздушное пространство Ирана будет закрыто для полетов с 21:00 воскресенья, 6 октября, до 06:00 утра понедельника, 7 октября, по местному времени (20:30 и 05:30 мск). Сообщается, что отмена рейсов связана с «эксплуатационными ограничениями».

Аналогичные ограничения вводились перед массированным ударом по Израилю в ночь с 1 на 2 октября.

Организация гражданской авиации Ирана обратилась к пассажирам с просьбой связаться с авиаперевозчиками для получения дополнительной информации и обещала позднее объявить о способах вернуть деньги за билеты.

Следом за Ираном Управление гражданской авиации Ливана тоже сообщило, что международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы с 21 часа вечера воскресенья до 6 утра понедельника.

Росавиация ранее продлила на месяц ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак — вплоть до 02:59 мск 3 ноября 2024 года «после анализа обстановки на Ближнем Востоке». Рекомендации от авиарегулятора последовали после того, как Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, а израильская армия пообещала последствия.