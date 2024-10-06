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Общество Иран закрыл воздушное пространство страны на девять часов. Так же было перед массированным ударом по Израилю

Иран закрыл воздушное пространство страны на девять часов. Так же было перед массированным ударом по Израилю

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2 комментария

Воздушное пространство Ирана будет закрыто для полетов с 21:00 воскресенья, 6 октября, до 06:00 утра понедельника, 7 октября, по местному времени (20:30 и 05:30 мск). Сообщается, что отмена рейсов связана с «эксплуатационными ограничениями».

Аналогичные ограничения вводились перед массированным ударом по Израилю в ночь с 1 на 2 октября.

Организация гражданской авиации Ирана обратилась к пассажирам с просьбой связаться с авиаперевозчиками для получения дополнительной информации и обещала позднее объявить о способах вернуть деньги за билеты.

Следом за Ираном Управление гражданской авиации Ливана тоже сообщило, что международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы с 21 часа вечера воскресенья до 6 утра понедельника.

Росавиация ранее продлила на месяц ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак — вплоть до 02:59 мск 3 ноября 2024 года «после анализа обстановки на Ближнем Востоке». Рекомендации от авиарегулятора последовали после того, как Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, а израильская армия пообещала последствия.

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Комментарии
2
Панкихой
28 минут
Всё тужится.
Рострелли
7 минут
Правильно Трамп сказал, что надо по иранской ядерке шарахнуть. И тема будет закрыта.
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