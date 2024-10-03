Летать днем и быть бдительнее: Росавиация на месяц продлила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация 3 октября продлила на месяц ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак — вплоть до 02:59 МСК 3 ноября 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале «Представитель Росавиации».

NOTAM (Notice To Air Missions — извещение лётному составу) агентство опубликовало накануне, «после анализа обстановки на Ближнем Востоке». В связи с угрозой безопасности полетов российским авиакомпаниям было рекомендовано выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана и полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15:30 до 19:00 по Москве. 3 октября интервал расширили до 9:00 — 19:00.

Пилотам была дана рекомендация «проявлять повышенную бдительность» в воздушном пространстве этих стран и выбирать альтернативные маршруты, выпущенные авиационными властями этих государств.

«В случае изменений в рекомендациях агентство о них проинформирует», — говорится в сообщении.

Рекомендации от авиарегулятора последовали после эскалации на Ближнем Востоке: 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Израильская армия пообещала последствия.