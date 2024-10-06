В Казахстане проходит референдум по вопросу создания АЭС. Токаев заявил, что строить ее должен международный консорциум

В Казахстане 6 октября проходит республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции. Глава государства Касым-Жомарт Токаев после голосования заявил, что в случае одобрения местными жителями возведением АЭС должен заняться международный консорциум.
Президент назвал этот вопрос непростым и отметил, что правительству страны необходимо будет проанализировать ситуацию и провести переговоры.
«Мое личное видение —должен работать международный консорциум из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями», сказал Токаев и добавил — «дальше, как говорится, жизнь покажет».
Вынесенный на референдум вопрос звучит следующим образом: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Впервые о плебисците по этому вопросу Токаев сказал в 2023 году в послании к народу. Вопрос о переходе на атомную энергию поднимается в Казахстане с 1990-х годов; в настоящее время более 70% производства электроэнергии приходится на угольные электростанции, значительная часть которых уже изношены.
Среди возможных подрядчиков на строительство АЭС есть и Росатом. Ранее в ходе визита президента России в Узбекистан было подписано соглашение о строительстве там атомной станции малой мощности.
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