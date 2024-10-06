В Казахстане проходит референдум по вопросу создания АЭС. Токаев заявил, что строить ее должен международный консорциум

Вынесенный на референдум вопрос звучит следующим образом: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Впервые о плебисците по этому вопросу Токаев сказал в 2023 году в послании к народу. Вопрос о переходе на атомную энергию поднимается в Казахстане с 1990-х годов; в настоящее время более 70% производства электроэнергии приходится на угольные электростанции, значительная часть которых уже изношены.