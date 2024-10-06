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Общество В Казахстане проходит референдум по вопросу создания АЭС. Токаев заявил, что строить ее должен международный консорциум

В Казахстане проходит референдум по вопросу создания АЭС. Токаев заявил, что строить ее должен международный консорциум

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3 комментария

В Казахстане 6 октября проходит республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции. Глава государства Касым-Жомарт Токаев после голосования заявил, что в случае одобрения местными жителями возведением АЭС должен заняться международный консорциум.

Президент назвал этот вопрос непростым и отметил, что правительству страны необходимо будет проанализировать ситуацию и провести переговоры.

«Мое личное видение —должен работать международный консорциум из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями», сказал Токаев и добавил — «дальше, как говорится, жизнь покажет».

Вынесенный на референдум вопрос звучит следующим образом: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Впервые о плебисците по этому вопросу Токаев сказал в 2023 году в послании к народу. Вопрос о переходе на атомную энергию поднимается в Казахстане с 1990-х годов; в настоящее время более 70% производства электроэнергии приходится на угольные электростанции, значительная часть которых уже изношены.

Среди возможных подрядчиков на строительство АЭС есть и Росатом. Ранее в ходе визита президента России в Узбекистан было подписано соглашение о строительстве там атомной станции малой мощности.

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Комментарии
3
Gurza
1 час
Ога, Ростатом там видете ли возможный подрядчик... После всего того, что льется на Кзахстан от депутатов и с ТВ-шоу? Да и какие там уже передовые технологии то у этого Росатома? Весь мир термояд полным ходом осваивает. Медленно, непросто, но это будущее.
kukuruzza
22 минуты
Ну пусть строят.А потом ,при ослушании правительсва,будут отключены дистанционно)))
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