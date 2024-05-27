«Росатом»: подписано соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС малой мощности

В ходе визита президента России в Узбекистан 27 мая стороны подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности. Информацией о сооружении АСММ по российскому проекту в Джизакской области Узбекистана поделилась корпорация «Росатом».
Согласно проекту, мощность станции составит
Во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Владимир Путин отметил, что современные российские технологии, которые будут использоваться при строительстве АСММ, «отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды».
«Росатом», по его словам, является лидером в сфере в мире и «номером один по количеству энергоблоков, возводимых за рубежами РФ»: в настоящий момент корпорация строит 22 блока и еще шесть блоков находятся на стадии контрактации.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что строительство АЭС полностью профинансирует Ташкент.
Ранее Владимир Путин заявил, что граждане Узбекистана вносят существенный вклад в развитие российской экономики — в том числе в ЖКХ, строительство и транспорт, и Россия сделает всё, чтобы обеспечить их достойными условиями труда.