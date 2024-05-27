«Росатом»: подписано соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС малой мощности

В ходе визита президента России в Узбекистан 27 мая стороны подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности. Информацией о сооружении АСММ по российскому проекту в Джизакской области Узбекистана поделилась корпорация «Росатом».

Согласно проекту, мощность станции составит 330 МВт , всего будет шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, но к строительству также будут привлечены местные компании.



Во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Владимир Путин отметил, что современные российские технологии, которые будут использоваться при строительстве АСММ, «отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды».