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    «Росатом»: подписано соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС малой мощности

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    В ходе визита президента России в Узбекистан 27 мая стороны подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности. Информацией о сооружении АСММ по российскому проекту в Джизакской области Узбекистана поделилась корпорация «Росатом».

    Согласно проекту, мощность станции составит 330 МВт, всего будет шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, но к строительству также будут привлечены местные компании.

    Во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Владимир Путин отметил, что современные российские технологии, которые будут использоваться при строительстве АСММ, «отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды».

    «Росатом», по его словам, является лидером в сфере в мире и «номером один по количеству энергоблоков, возводимых за рубежами РФ»: в настоящий момент корпорация строит 22 блока и еще шесть блоков находятся на стадии контрактации.

    Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что строительство АЭС полностью профинансирует Ташкент.

    Ранее Владимир Путин заявил, что граждане Узбекистана вносят существенный вклад в развитие российской экономики — в том числе в ЖКХ, строительство и транспорт, и Россия сделает всё, чтобы обеспечить их достойными условиями труда.

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