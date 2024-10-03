Смольный отчитался об исполнении бюджета за три квартала. Расходы растут быстрее доходов

Смольный отчитался об исполнении бюджета за девять месяцев 2024 года. Как сообщил 3 октября в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников, к 1 октября в казну поступили доходы в размере 931 млрд рублей, что составляет 78,9% от утвержденного плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 13%.
Собственные (налоговые и неналоговые) доходы составили 903,5 млрд рублей. Из них 373,3 млрд рублей принесли платежи по налогу на доходы физических лиц (+26% к аналогичному периоду прошлого года). Поступления по налогу на прибыль организаций составили 266,2 млрд рублей, что на 11% меньше, чем в прошлом году. Как ранее рассказывала «Фонтанка», основная причина сокращения — изменение налогового законодательства, из-за которых отчисления бывших консолидированных групп налогоплательщиков («Газпром» и иже с ним), чьи филиалы разбросаны по стране, теперь доходят до Петербурга по сложной формуле.
При этом поступления по налогу на прибыль по основному кругу налогоплательщиков выросли на 7,8%, до 245,2 млрд рублей.
Доходы бюджета по имущественным налогам увеличились на 20,5 % до 60,1 млрд рублей, неналоговые доходы - на 48,7%, до 94,3 млрд рублей.
Расходы бюджета в январе-октябре составили 850 млрд рублей, что на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Исполнение тоже выше аналогичного периода прошлого года и составляет 63,5%.
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