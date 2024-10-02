Крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве вечером 1 октября

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в лице группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» взяло на себя ответственность за теракт, произошедший в Тель-Авиве вечером 1 октября. В нем погибли семь мирных жителей.

Как сообщил ТАСС, крыло ХАМАС планирует продолжить атаки на Израиль. В теракте 1 октября участвовали два боевика из Хеврона, отметили в организации.

Стрельба в Тель-Авиве началась незадолго до запуска ракет Ираном по Израилю. Сообщалось, что огонь на улицах города открыли двое мужчин, которых впоследствии нейтрализовали.

В теракте погибли семь человек, еще 16 ранены, среди них — граждане Белоруссии и Украины.