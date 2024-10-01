Министр обороны Украины Умеров предложил уволить трех своих заместителей и госсекретаря ведомства

Министр обороны Украины Рустем Умеров 1 октября предложил уволить трех своих заместителей и государственного секретаря ведомства. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Я подписал представление в кабмин об увольнении Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира», цитирует издание заявление главы Минобороны Украины. Также в его сообщении упоминается об увольнении Людмилы Дараган (государственного секретаря).

Гайдера, по словам Умерова, переходит на должность руководителя офиса министра. О назначении других экс-замов Умеров обещал сообщить отдельно.

Кадровые изменения он объяснил тем, что система Минобороны, включая Вооруженные силы Украины, Главное управление разведки и Государственную спецслужбу транспорта, во время военного положения является «закрытым периметром» и все процессы внутри должны быть «четкими и контролируемыми».

