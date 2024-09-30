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Бизнес РБК: Компания, связанная с миллиардером Лисиным, купила производителя «ФрутоНяни»

РБК: Компания, связанная с миллиардером Лисиным, купила производителя «ФрутоНяни»

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Связанные с основателем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным структуры купили липецкого производителя детского питания — АО «Прогресс». Компания выпускает продукцию под брендами «ФрутоНяня», «Малышам» и «Липецкий бювет». О покупке 30 сентября сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон.

О закрытии сделки также сообщает телеграм-канал «M&A Новости». Инициаторами продажи выступили владельцы «Прогресса», которые искали, кому предложить бизнес по высокой цене. По данным источников РБК, сумма сделки — около 70 млрд рублей. В 2018 году Forbes писал, что французская Danone ведет переговоры о покупке АО «Прогресс». Тогда актив оценивался в 530 млн долларов.

АО «Прогресс» до 2008 года было частью компании по производству соков «Лебедянский», которую приобрела американская PepsiCo. Сам «Прогресс» в сделку не вошел, так что производство детского питания и воды было выделено в отдельную структуру. За прошлый год АО «Прогресс» выручило 37,9 млрд рублей, а чистой прибылью получило 6,3 млрд. Бенефициары «Прогресса», согласно бухгалтерской отчетности компании, — бывший акционер «Лебедянского» Ольга Белявцева, а также Светлана и Нина Борцовы, вдовы сооснователей обеих компаний Юрия и Николая Борцовых.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что в России почти на четверть выросло производство фруктовых и овощных пюре для детского питания. За 2023 год производитель «ФрутоНяни» расширил ассортимент в части полезных перекусов и кисломолочных продуктов, а также запустил новые злаковые продукты для детей от года.

Владимир Лисин в 2024 году в рейтинге богатейших людей Forbes занял третью строчку. Его состояние оценивается в 26,6 млрд долларов. В 2022 году в пресс-службе НЛМК сообщили, что комбинат строит молочные комплексы общей мощностью 180 тыс. тонн с инвестициями 27 млрд руб. в Алтайском крае, а также в Тверской и Калужской областях. Тогда в компании заявили, что мощности комплексов позволят группе войти в топ-5 производителей сырого молока в России. Еще один проект Лисина в сельском хозяйстве — московская компания «Румелко», которая производит корма для животных.

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