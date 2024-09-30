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Общество В Петербурге вынесли приговор фигурантам «инвалидного дела», связанного с поликлиникой МВД

В Петербурге вынесли приговор фигурантам «инвалидного дела», связанного с поликлиникой МВД

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2 комментария

Московский районный суд Петербурга вынес приговор четверым фигурантам «инвалидного дела», связанного с поликлиникой МВД на Малой Морской улице. Их признали виновными в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 30 сентября.


По данным следствия, в период с 2016 по 2019 год в Петербурге под руководством Александра Качени была создана организованная группа для получения взяток за фейковое признание людей инвалидами. К преступной схеме привлекли начальника поликлиники № 1 — врача ФКУЗ «МСЧ МВД России по СПб и ЛО» Александра Михайлова, его заместителя и врача по клинико-экспертной работе Андрея Константинова, а также двух недолжностных лиц — бывших сотрудников ОВД Александра Богданова и Митигулы Айтасова.

Как рассказывает пресс-служба прокуратуры Петербурга, с июля 2018 по январь 2021 года фигуранты получили взятки не менее чем от шести граждан в размере более 1,8 миллиона рублей.

«Денежные средства передавались за содействие в прохождении необходимых диагностических процедур, медико-социальной экспертизы, изготовлении и направлении медицинских документов на медико-социальную экспертизу, по результатам которой граждане получали инвалидность», — сообщает прокуратура.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что медики и их сообщники получали взятки от бывших сотрудников правоохранительных органов, желающих оформить инвалидность с целью получения единовременных страховых выплат, а также дополнительного социального содержания. Размер страховых выплат доходил до 700 тысяч рублей.

Константинова приговорили к 7,5 года колонии строгого режима, Богданова — к 5 годам, Айтасова — к 3,5 года. Михайлову дали полтора года в колонии-поселении, однако ему зачли срок нахождения под стражей, из-за чего наказание посчитали отбытым. Их предводителю Качене в январе этого года назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в ИК строгого режима.

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Комментарии
2
Pupin
42 минуты
300 000 c носа. Быстрый срок окупаемости, это вам не криптовалютой баловаться.
266326002
1 час
Знавал Айтасова по 63о/м))
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