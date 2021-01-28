В Петербурге взяли под стражу двух фигурантов «инвалидного дела», связанного с поликлиникой МВД на Малой Морской

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения двум фигурантам так называемого «инвалидного дела»: начальнику поликлиники МВД № 1 на Малой Морской улице Александру Михайлову и его заместителю Дмитрию Дорофееву. Об этом 28 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Обвиняемых в получении взятки руководителя учреждения и его помощника взяли под стражу. Ближайшие два месяца им предстоит провести в следственном изоляторе. Арест продлится до 25 марта.



«Михайлов, Дорофеев и их защитники возражали, просили избрать более мягкую меру пресечения, в частности в виде домашнего ареста», — также говорится в сообщении.

