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В Петербурге взяли под стражу двух фигурантов «инвалидного дела», связанного с поликлиникой МВД на Малой Морской

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения двум фигурантам так называемого «инвалидного дела»: начальнику поликлиники МВД № 1 на Малой Морской улице Александру Михайлову и его заместителю Дмитрию Дорофееву. Об этом 28 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Обвиняемых в получении взятки руководителя учреждения и его помощника взяли под стражу. Ближайшие два месяца им предстоит провести в следственном изоляторе. Арест продлится до 25 марта.

«Михайлов, Дорофеев и их защитники возражали, просили избрать более мягкую меру пресечения, в частности в виде домашнего ареста», — также говорится в сообщении.

Согласно данным предварительного следствия, на которые ссылается объединённая пресс-служба судов Петербурга, Михайлов и Дорофеев, а также ещё один заместитель начальника МВД № 1 на Малой Морской улице — Константинов получали взятки от бывших сотрудников правоохранительных органов, желающих оформить инвалидность с целью получения единовременных страховых выплат, а также дополнительного социального содержания. Последних для них приискивали трое гражданских — Каченя, Богданов и Айтасов, которые договаривались с потенциальными клиентами об оформлении подложных документов, получении денег за подобную услугу и выступали посредниками в их передаче. Пока что в материалах значатся три эпизода, следует из сообщения.

Как сообщалось ранее, «инвалидное дело» успело дорасти до главного медика МВД в Петербурге, полковника внутренней службы Сергея Колесникова. Более подробнее о нём читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

260551481
Не надо было прикрывать з@дницу Ване Абакумову, вот и аукнулось...
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