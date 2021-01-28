В Петербурге взяли под стражу двух фигурантов «инвалидного дела», связанного с поликлиникой МВД на Малой Морской

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения двум фигурантам так называемого «инвалидного дела»: начальнику поликлиники МВД
Обвиняемых в получении взятки руководителя учреждения и его помощника взяли под стражу. Ближайшие два месяца им предстоит провести в следственном изоляторе. Арест продлится до 25 марта.
«Михайлов, Дорофеев и их защитники возражали, просили избрать более мягкую меру пресечения, в частности в виде домашнего ареста», — также говорится в сообщении.
Согласно данным предварительного следствия, на которые ссылается объединённая пресс-служба судов Петербурга, Михайлов и Дорофеев, а также ещё один заместитель начальника МВД
Как сообщалось ранее, «инвалидное дело» успело дорасти до главного медика МВД в Петербурге, полковника внутренней службы Сергея Колесникова. Более подробнее о нём читайте на «Фонтанке».