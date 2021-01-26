Тройка МВД, семерка инвалидов и медицинский туз. В доме Пиковой дамы брали не карточные взятки

Дом княгини Н. П. Голицыной . Дом Пиковой дамы - Дом министра А. И. Чернышёва на Citywalls.ru / ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти / коллаж

Как уже кратко сообщила «Фонтанка», утром, 26 января Следственный комитет Петербурга и Управление собственной безопасности главка обрушились на трех руководителей поликлиники МВД №1 на Малой Морской – начальника учреждения Александра Михайлова и его заместителей – Константинова и Дорофеева. Если им вменяют взятки, то их шефу – полковнику Колесникову, начальнику всей Медсанчасти МВД города, куда входит вся структура, обслуживающая полицию, МЧС и Росгвардию, летит злоупотребление.

В уголовном деле, возбужденном по «получению взятки», уже набраны эпизоды, каждый из которых копия других, за исключением имен и званий. По версии следствия, выглядит это примерно так: трое бывших полицейских искали по своим каналам своих же увольняющихся коллег, а найдя, предлагали им вполне себе выгодную сделку.



Сотрудник платит 200 тысяч рублей, поликлиника формирует из него инвалида, как следствие несения службы, а после он получает под 700 тысяч в страховой компании «СОГАЗ». За последние два года так получилось семь раз подряд и все на основании решения комиссии из трех первых врачей поликлиники №1.

Заметим, что троим давно не должностным лицам, кто занимался подбором клиентов, тоже вменяют взятку. И здесь нет противоречия, а есть разъяснение Верховного суда – если группа организованная, то статья 290 УК подходит и штатским.

Трудно не вставить, что принимались эти решения в особняке на Малой Морской, 10, где как известно литературному Петербургу жила княгиня Голицына – прототип пушкинской Пиковой дамы. После того, как она обманула Германа с комбинацией из трех карт, место считается мистическим, опасным.

Не считая обысков в квартирах подозреваемых, ситуация коснулась и начальника Медико-санитарной части МВД города, полковника Колесникова. Но уже в его кабинете на Очаковской, 7. Раз уж мы с намеками на прошлое, то это здание типичной сталинской архитектуры, образца 1937 года. Но ему не вменяют коррупцию. Скорее наоборот.



Вверенные ему врачи осматривали сотрудников, переводившихся на повышение, находили у них определенные ограничения по здоровью, но полковник просил, и им выдавали нужные заключения. Так, например, перемахнул через медосмотр один инспектор ГИБДД. «Фонтанка» не знает точно, как там было, но как правило врачей в погонах часто просят оказать подобные услуги. Если, допустим, посмотреть на нормативы, да хоть ГТО, то в полицию и армию можно брать не ниже кандидатов в мастера спорта.

Шутки-шутками, но, не знаем, как дальше пойдет с полковником Колесниковым, а верхушку поликлиники МВД, скорее всего, к вечеру задержат.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

