Долго сидеть на унитазе и включать подогрев сиденья в машине: неочевидные привычки, ведущие к геморрою

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Некоторые привычки, которые кажутся безобидными, на самом деле могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Геморрой — одно из заболеваний, с которым рискуют встретиться те, кто ведет сидячий образ жизни и ежедневно совершает ритуалы, вредящие кишечнику. Что перестать делать, если хотите сохранить здоровье, рассказывают коллеги из «Доктора Питера».

Скроллить ленту, сидя в туалете Если вы привыкли читать книги или просматривать соцсети в туалете, пора пересмотреть эти привычки. Гастроэнтеролог Дэвид Шварцбаум объясняет: геморрой представляет собой расширение сосудов в нижней части прямой кишки и ануса.



Одна из причин этого — продолжительное сидение на унитазе. В такой ситуации кровь скапливается в нижней точке и вызывает повышенное давление в кровеносных сосудах заднего прохода, что приводит к геморрою. Пытаться сходить в туалет, даже если не получается Стараться ускорить процесс опорожнения кишечника — тоже не лучшая идея. Чрезмерное напряжение во время дефекации может вызвать геморрой, так как оно повышает давление на сосуды в прямой кишке.



Доктор Шварцбаум уверяет: если естественным образом облегчиться не получается, лучше вернуться позже, а не напрягаться. Оптимальное время пребывания в туалете без вреда для здоровья — 10–15 минут. Использовать туалетную бумагу С точки зрения гигиены хорошим способом профилактики геморроя станет замена туалетной бумаги на влажную туалетную бумагу или подмывания.

Дело в том, что привычная нам туалетная бумага может травмировать кожу и повысить риск образования анальных трещин. Это показали исследования. Играть в шахматы О том, что сидячий образ жизни вреден, знают все. Но мало кто задумывается, что это касается не только работы. Взять те же шахматы. Конечно, это — отличный способ тренировки ума. Некоторые исследования доказывают положительное влияние этого вида спорта на успеваемость детей в школах. Однако и совсем безвредными шахматы не назовешь.



«Длительное нахождение в сидячем положении и малоподвижность могут приводить к гиподинамии — дефициту физической активности, а также к застою крови в ногах и малом тазу, — предупреждает спортивный травматолог-ортопед Анвар Гиниятов. — Это состояние чревато развитием таких заболеваний, как геморрой и варикозное расширение вен».

Злоупотреблять алкоголем и острой пищей «Спиртные напитки и слишком острая еда негативно влияют на отток крови по геморроидальным сплетениям, — разъясняет проктолог Виталина Петрова. — В результате сначала могут начаться зуд в области заднего прохода и кровотечения, а со временем — и увеличение геморроидальных узлов».

Часто использовать подогрев сидения в автомобиле Подогрев сидения в автомобиле, особенно зимой, конечно, радует водителей дополнительным комфортом. Однако использовать эту функцию слишком часто точно не следует.

«Регулярный перегрев «пятой точки» провоцирует застой крови в области заднего прохода, что может вызывать проблемы со стулом и геморрой. Полностью отказываться от этой функции не обязательно, но и постоянно греть сиденья не стоит. Подогрев лучше использовать перед поездкой. Когда сидения станут нужной температуры, функцию следует отключить», — советует Виталина Петрова.

Регулярно ходить в баню Бани и сауны опасны по тем же причинам, что чрезмерное использование сидений с подогревом.

