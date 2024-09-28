Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Эта рыба одурела?
Где окопались чайлдфри
Ливни и грозы в Петербурге
«Коробка передач»: Мир в труху
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Бизнес Fontanka.Digital А почему так дорого? Рыба обошла в цене говядину

А почему так дорого? Рыба обошла в цене говядину

2 288
17 Комментарии
17
FONTANKA
www.fontanka.ru
Читать в приложении
Открыть

Цены на рыбу в российских магазинах продолжают стремительно расти, несмотря на успешную путину 2024 года. Красная рыба, а также привычная белая рыба становятся недоступными для многих покупателей, а стоимость филе трески уже достигает 2000 рублей за килограмм. Рассказываем, что стоит за этой печальной тенденцией и кто несет ответственность за удорожание рыбы на прилавках.

Обращаем ваше внимание на то, что оригинальная версия этого материала вышла на «Фонтанке» 23 сентября. Для более подробной информации переходите по ссылке.

Присоединяйтесь прямо сейчас — https://t.me/fontankaspb — и станьте участником розыгрыша новейшего iPhone 16.

Подписывайтесь на «Фонтанка SPB online» — петербургский взгляд на события в городе, стране и мире. Подпишитесь прямо сейчас и не упустите возможность стать обладателем крутого гаджета.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Комментарии
17
katoman
48 минут
так тема не раскрыта, почему рыба такая дорогая
Gurza
8 минут
Фигня! В клятых США стейк лосося стоит 17$ килограмм, то бишь 1700 р. примерно как и в России. Так что догнали таки Америку! Правда в США 17$ это часовая ставка работника Wolmart-а, а в РФ - дневная. Но то такое...
Рострелли
19 минут
"Владимир Путин поручил сделать" А всегда получается наоборот.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Новости компаний
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Новости компаний
Setl Group выплатил 6-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
26 сентября, 15:35
Новости компаний
В ноябре в Петербурге пройдёт первый хакатон для самозанятых
26 сентября, 15:31
ТОП 5
Новости компаний
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25
Тихвин обзавелся быстрым мобильным интернетом
26 сентября, 16:19