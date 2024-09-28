А почему так дорого? Рыба обошла в цене говядину

Цены на рыбу в российских магазинах продолжают стремительно расти, несмотря на успешную путину 2024 года. Красная рыба, а также привычная белая рыба становятся недоступными для многих покупателей, а стоимость филе трески уже достигает 2000 рублей за килограмм. Рассказываем, что стоит за этой печальной тенденцией и кто несет ответственность за удорожание рыбы на прилавках.
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