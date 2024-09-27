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Общество Норвегия перестанет автоматически давать убежище украинцам, прибывающим с «безопасных» территорий

Норвегия перестанет автоматически давать убежище украинцам, прибывающим с «безопасных» территорий

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3 комментария

Норвегия перестанет автоматически предоставлять убежище украинцам, которые прибывают из областей страны, считающихся относительно безопасными. Об этом 27 сентября сообщается на сайте норвежского правительства.

Если в течение двух с половиной лет подавляющее большинство беженцев с Украины сразу получали убежище, теперь заявки прибывающих из шести областей будут рассматриваться в индивидуальном порядке. К этим регионам относятся Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровненская области. В список могут вносить изменения.

«В дальнейшем к просителям убежища с Украины будет применяться более равный подход», — цитирует пресс-служба ведомства министра юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель. По ее словам, теперь система с большей степенью направлена на тех, кто нуждается в защите.

По данным правительства страны, за два с половиной года Норвегия приняла 85 тысяч украинцев. Несколько раз власти сокращали пособия для прибывших, что способствовало сокращению потока людей. В результате с начала 2024 года в Норвегию прибыло на 40% меньше беженцев с Украины, чем за аналогичный период прошлого года. 10% из них были из указанных областей. В последние две недели число прибытий стало расти.

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Комментарии
3
Ипсилон Ц
1 час
украинцы всяко лучше чем арабы с шапками из портянок
kukuruzza
34 минуты
Дошло наконец,что не за тех принимали?
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