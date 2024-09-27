Даже натуральный сок. Врачи назвали 8 «полезных» продуктов, которые на самом деле вредят здоровью

Фото: Rawpixel / iStock Поделиться Поделиться





Многие продукты, которые мы считаем не просто неопасными, но даже полезными, на самом деле могут быть вредными для здоровья. Это относится даже к натуральным фруктовым сокам и соевому молоку. Подробнее рассказывают коллеги из Woman.ru и «Доктора Питера».

Соевое молоко Некоторые придерживаются мнения, что соевое молоко гораздо полезнее стандартного коровьего. Но это не так. Два продукта вообще неуместно сравнивать — они совершенно разные по составу. Поэтому полностью заменить коровье соевое молоко не может.



«Нужно помнить, что орехи и бобовые — сильные аллергены. Напитки из сои и миндаля могут вызвать сыпь, насморк, головную боль, отеки, сбои в работе желудка и кишечника. Поэтому в свой рацион их надо вводить осторожно, отслеживая реакции организма», — отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашу в разговоре с «Доктором Питером».

Смузи Во-первых, употреблять такое блюдо можно только в том случае, если вы приготовили его дома. В ресторанах в смузи часто добавляют всевозможные вредные подсластители.

Во-вторых, не стоит забывать, что по количеству калорий это вроде бы легкое блюдо может сравниться с полноценным обедом в ресторане быстрого питания из-за высокого содержания углеводов и жиров. Добавьте в смузи источник белка — тогда блюдо получится хотя бы сбалансированным. Гранола или мюсли Когда мы думаем о полезном завтраке, то рука может сама потянуться за мюсли. В состав этих, на первый взгляд, чрезвычайно полезных снеков помимо овсяных хлопьев входят также в большом количестве орехи, сухофрукты, мед и растительное масло. А иногда и сахар.



Поэтому любые сладкие хлопья, в том числе и гранола, — это углеводная бомба. Вы быстро захотите есть, к тому же в крови резко поднимется сахар. Йогурт с вкусовыми добавками У йогурта много полезных свойств. Он богат пробиотиками, которые способствуют улучшению работы пищеварительной системы, а также содержит протеин. Однако все эти преимущества нейтрализуются, если вы выбираете кисломолочные продукты, содержащие искусственные добавки: ароматизаторы и красители.

Еще важно помнить: не стоит употреблять йогурт на завтрак. «Ученые выяснили, что если есть йогурт на голодный желудок, то вся его польза сведется к нулю. Утром после сна в нашем желудке такая высокая концентрация соляной кислоты, что полезные лактобифидобактерии не могут в ней выжить, то есть этот продукт просто утратит все свои полезные свойства», — пояснила «Доктору Питеру» врач Александра Заховаева.

Диетические газированные напитки Все знают, что сладкие газированные напитки вредны из-за высокого содержания сахара. Но насколько полезен диетический вариант этих напитков? Ученые до сих пор не знают точно. Однако в одном из исследований ученые США, из Медицинской школы им. Кека при Университете Южной Калифорнии, открыли не самое приятное свойство газировки с подсластителями — она заставляет нас больше есть.

«Существуют разногласия по поводу использования искусственных подсластителей, потому что многие люди используют их, чтобы похудеть. Некоторые исследования показывают, что они могут быть полезными, другие же утверждают, что подсластители могут способствовать увеличению веса, диабету 2-го типа и провоцировать другие метаболические нарушения. В нашем исследовании были изучены различные группы населения, чтобы выявить некоторые причины этих противоречивых результатов», — прокомментировал Кэтлин Пейдж, доктор медицины, автор исследования и доцент медицины Медицинской школы Кека.

Безглютеновые продукты Во-первых, в состав продуктов, содержащих растительные белки, входят важные аминокислоты, витамины группы В, а также железо, цинк, фолиевая кислота. Бесконтрольно отказываясь от глютена, человек может разбалансировать свой рацион и лишить себя важных питательных веществ. Если диету назначает врач, он подскажет, как восполнить этот дефицит.

Во-вторых, соблюдать безглютеновую диету довольно сложно, а зачастую и дорого. «Западные исследователи проанализировали рынок специальных товаров без глютена и выяснили, что разница в цене между спецпродуктами и обычными может достигать 242 %», — сказала «Доктору Питеру» врач Екатерина Кашух.

Сухофрукты Польза свежих фруктов для организма очевидна, но с их сушеными аналогами стоит быть осторожнее. Причина в том, что в сухофруктах фруктозы значительно больше, чем в свежих. К тому же некоторые производители добавляют в них сахар.

Чтобы выбрать качественные и полезные сухофрукты, специалисты Роспотребнадзора не советуют «покупаться» на красивый внешний вид. После сушки фрукты и ягоды обычно теряют свой насыщенный цвет и становятся немного тусклыми. Слишком же яркая окраска может говорить об обработке «химией». Фруктовый сок

Оказалось, что даже натуральные фруктовые соки приносят вред. И вот почему. Ученые-медики провели анализ предыдущих исследований и выяснили: даже один выпитый в день стакан 100-процентного фруктового сока связан с увеличением веса у детей и взрослых. И речь идет именно о натуральном соке, без добавления сахара. Однако многие на стакане не останавливаются, и это может привести к еще более серьезным последствиям.

