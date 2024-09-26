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Происшествия В Петербурге ведут следственные действия с уволившимся вчера главой комитета по труду

В Петербурге ведут следственные действия с уволившимся вчера главой комитета по труду

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13 комментариев

К уволившемуся накануне с поста председателя комитета по труду Дмитрию Чернейко пришли силовики. Об этом «Фонтанке» сообщили 26 сентября два источника, в том числе в правоохранительных органах.

«Накануне вечером с обыском приходили из СК — вечером и поздно ночью изучали его кабинет», — подтвердил собеседник «Фонтанки» в комитете по труду. Также всю ночь следователи общались и с самим Чернейко.

По данным «Фонтанки», возбуждена статья о мошенничестве (159 УК РФ). Адвокат Чернейко на вопрос корреспондента «Фонтанки» сказал, что сможет дать комментарий позже.

Напомним, Чернейко возглавлял комитет по труду с 2012 года. 25 сентября он написал заявление об отставке, заявив, что намерен отдыхать, так как достиг 65-летнего возраста.

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Комментарии
13
ИванбезМарьи
2 часа
судя по количеству задержаний, толи ещё будет, нужно срочно реанимировать кресты.
282437267
1 час
передел кормовой базы. кто не успел - тот опоздал
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