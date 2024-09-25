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    Глава комитета по труду Петербурга Чернейко освобожден от должности

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    Дмитрий Чернейко покинул пост главы комитета по труду и занятости населения Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 25 сентября, Смольный выпустил распоряжение об освобождении чиновника от должности.

    «Посмотрите мою биографию, мне 65 лет», — прокомментировал Чернейко вопрос «Фонтанки», чем вызвано решение покинуть должность главы комитета. Собеседник уточнил, что пока планирует отдохнуть, на вопрос о дальнейших планах пояснил: «Поживем — увидим».

    Чернейко возглавлял комитет по труду с января 2012 года. До 2005 года чиновник руководил департаментом Федеральной службы занятости, преподавал в Финэке, Морском техуниверситете и в СПбГУ. Работал на руководящих постах в Концерне «Росэнергоатом», «Атомэнергопроме» и «Атомгаранте».

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