Глава комитета по труду Петербурга Чернейко освобожден от должности

Дмитрий Чернейко покинул пост главы комитета по труду и занятости населения Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 25 сентября, Смольный выпустил распоряжение об освобождении чиновника от должности.



«Посмотрите мою биографию, мне 65 лет», — прокомментировал Чернейко вопрос «Фонтанки», чем вызвано решение покинуть должность главы комитета. Собеседник уточнил, что пока планирует отдохнуть, на вопрос о дальнейших планах пояснил: «Поживем — увидим».

Чернейко возглавлял комитет по труду с января 2012 года. До 2005 года чиновник руководил департаментом Федеральной службы занятости, преподавал в Финэке, Морском техуниверситете и в СПбГУ. Работал на руководящих постах в Концерне «Росэнергоатом», «Атомэнергопроме» и «Атомгаранте».