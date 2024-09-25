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Происшествия Автомобиль перекувырнулся на крышу после ДТП на «зебре» под Парголово

Автомобиль перекувырнулся на крышу после ДТП на «зебре» под Парголово

1 091
5 комментариев

Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Приморском районе Петербурга 25 сентября. К месту происшествия съезжались сотрудники МЧС и скорой помощи.

Как стало известно «Фонтанке», дорожная авария случилась на перекрестке Суздальского шоссе и Орлово-Денисовского проспекта. Дорогу не смогли поделить автомобили марок Renault и BMW. По предварительным данным, в результате удара вторая машина перевернулась.

Судя по кадрам в telegram-канале «Мегаполис», после ДТП обе машины оказались на пешеходном переходе. У перевернутого автомобиля отлетел бампер и выбило окна.

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В комментариях к записи пользователи пишут, что к месту ДТП оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции, МЧС и скорой помощи. «Все живы, девушку увезла скорая (водитель перевертыша)», — написали в ВК-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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Комментарии
5
280206998
57 минут
Перекувырнулся, это как?
280206998
58 минут
Бнв это диагноз.
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