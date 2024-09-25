В Финляндии депутаты осудили акцию экоактивостов, которые призывали остановить добычу торфа. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Yle.
Утром в среду на улице Аркадианмяки как обычные прохожие, так и депутаты стали свидетелями экологической акции. Финские и шведские активисты испачкали красной краской колонны парламента, показав свое несогласие с продолжающейся добычей торфа.
Парламентарии встретили действия экоактивистов прямым осуждением. Депутаты отметили, что «вандалы» воспользовались свободным доступом к зданию парламента, не ограниченным заборами, что в дальнейшем может привести к более «экстремальным и вредоносным действиям». В связи с этим подчеркивается, что такое проявление вандализма ставит под угрозу традицию открытости и доступности парламента Финляндии, которая встречается не так часто в других странах.
«Эта открытость и доступность являются ценной составляющей нашей демократии, и я надеюсь, что в будущем это не изменится. Вандализм ставит под угрозу почитаемую традицию и ослабляет права каждого из нас», — заявила вице-спикер парламента Тарья Филатов.
По ее словам, занявшись порчей имущества государства, экоактивисты прежде всего навредили себе, так как протест с применением вандализма способен подрывать доверие к его организаторам и их посланию. Министр финансов и председатель партии «Истинные финны» также считает, что акт вандализма только вредит природоохранной работе.
«Пожалуйста, заставьте этих вандалов самих очистить колонны парламента», — написала Риикка Пурра в соцсетях.
Известно, что в экоакции участвовала шведская активистская организация Återställ Våtmarker, а также финское экодвижение Elokapina. Они призывали прекратить добычу горючего природного ископаемого торфа.
В Финляндии экоактивисты облили красной краской колонны парламента. Они протестовали против добычи торфа
В Финляндии депутаты осудили акцию экоактивостов, которые призывали остановить добычу торфа. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Yle.
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