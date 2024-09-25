Колокольцев: Ущерб от киберпреступлений в РФ с начала года превысил 116 млрд рублей

Число киберпреступлений в России за последние пять лет выросло более чем вдвое. Об этом на заседании Общественного совета при МВД России 25 сентября рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.



По словам главы МВД, доля киберпреступлений составляет порядка 40% от общего количества, а среди тяжких и особо тяжких уже приближается к 60%, передает РБК. Только с начала 2024 года общая сумма ущерба от них превысила 116 миллиардов рублей.

Аферисты используют все более совершенные приемы обмана, в том числе активно применяют дипфейки. «Порой мошенники действуют от имени руководителей различных ведомств, в том числе Министерства внутренних дел. При этом генерируют с помощью нейросетей их изображения и голоса», — рассказал Колокольцев.

Он отметил, что полиция начинает работать с заявителем уже после того, как преступление было совершено. Устранением причин и условий для его совершения в основном занимаются другие ведомства, регуляторы, операторы связи, провайдеры и кредитные организации. МВД, со своей стороны, непосредственно участвует в совершенствовании законодательства в области информационных технологий, передает слова министра «Интерфакс».