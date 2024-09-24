Псих или крутой защитник: кто же такой Тони Деанджело, которому СКА готов платить миллионы

Источник: кадр из видео / СКА / YouTube







Главный тренер СКА Роман Ротенберг опять взломал Континентальную хоккейную лигу, подписав контракт с известным скандалистом из США и очень-очень хорошим защитником — Тони Деанджело. В этой истории будет все: борщ с салом, мешки с деньгами, забугорные комментарии и очень добрые люди, готовые поделиться десятками миллионов рублей, но, к сожалению, не с нами.



Если вы хотите сделать из своего ребенка хоккеиста, сделайте все, чтобы он стал праворуким защитником. Это когда клюшку держишь правой рукой вниз. В этом случае шансы на то, что у него сложится долгая и успешная карьера, повысятся в разы. Таких хоккеистов мало, и они очень ценятся. Даже некоторые очень богатые команды в КХЛ годами ищут себе игрока с такой опцией и не всегда находят. В России уже всех разобрали, искать варианты в Европе очень рискованно, а убедить игрока из НХЛ пересечь Атлантический океан ради того, чтобы поиграть на аренах Магнитогорска, Новосибирска и Хабаровска с текущим курсом доллара нереально. Если, конечно, вы не Роман Ротенберг.



Потомок итальянских эмигрантов Тони Деанджело очень хотел продолжить играть в НХЛ. Тем более что ему всего 28 лет и по меркам лиги он действительно очень качественный боец. В «регулярках» НХЛ он провел 371 матч и набрал 210 (48 +162) очков, в плей-офф — еще 26 матчей (13 очков, 1+12). Да, последний сезон получился смазанным: Тони отыграл за «Каролину» всего 31 матч, набрал 11 (3+8) очков при полезности «–7». Но американские профильные издания все равно включали его в топ-3 свободных агентов в лиге, в том числе из-за соотношения цена/качество. Если пару лет назад Деанджело получал 5 млн долларов в год, то в последний сезон ему платили 1,6 млн, и вряд ли бы он претендовал на большее после такой статистики. С точки зрения голых цифр это был бы отличный вариант для многих команд НХЛ, где работает жесткий потолок зарплат. Другое дело, что человеческие качества Тони в США, как бы это сказать… не слишком ценились.



Первый известный скандал произошел еще на юниорском уровне в 2014 году. Выступая за «Сарнию Стинг», Деанджело произнес некие гомофобные и расистские высказывания в адрес одного из товарищей по команде. За это по решению руководства клуба его отстранили на восемь матчей, несмотря на то что Тони был одним из лучших игроков команды. При этом в пресс-релизе отмечалось, что подобное с ним происходит уже во второй раз.



Еще на два матча в том же году его дисквалифицировала уже лига за то, что он обматерил судью. Вернувшись, Деанджело в решающей игре сезона уже полез с рефери в рукопашную. Его вновь дисквалифицировали, а «Сарнию Стинг» без Тони разгромили 4:8 и оставили без плей-офф. Уже тогда пошли разговоры, что уроженец Сьюэлла, конечно, чертовски талантлив, но есть моменты, которые могут ему помешать в карьере. И это перед самым драфтом.



Тем не менее в 2014-м «Тампа Бэй» выбрала Деанджело под 19-м номером, подписала с ним стандартный контракт новичка и отправила набираться опыта в АХЛ. Там он держался как мог 19 матчей. В 20-й игре Деанджело схватил сначала 10 минут штрафа за неспортивное поведение, а когда вернулся на лед, снова послал судью куда подальше и получил уже удаление до конца игры. «Тампе» в какой-то момент надоело платить столь токсичному игроку, и его обменяли в «Аризону Койотис», где звезд с неба не хватали и были рады любым игрокам, мало-мальски умеющим управляться с шайбой. Но и там вскоре взвыли.



Когда Деанджело просто играл в хоккей, он был очень хорош. А вот с управлением гневом опять возникли проблемы. Как-то Тони вновь толкнул рефери и получил трехматчевую дисквалификацию без сохранения зарплаты. В общем, его опять обменяли, теперь в «Рейнджерс», в компанию к бывшему нападающему СКА Артемию Панарину. Здесь у Тони были и удивительные взлеты, и более привычные падения.



Например, в сезоне-2019/20 Деанджело набрал 53 (15+38) очка в 68 играх, став четвертым бомбардиром лиги среди защитников. А за год до этого он организовал нападающему «Баффало» Кайлу Окпосо тяжелое сотрясение мозга, ударив его в голову.



А еще Деанджело оказался фанатом Дональда Трампа. В 2021 году, когда Трамп проиграл Джо Байдену, Тони написал в социальных сетях: «А куда пропал из новостей ковид-19?» В комментариях началась бойня. В итоге Тони в характерной для него манере предложил одному из фанатов встретиться и поговорить по-мужски. Но все это закончилось тем, что вслед за баном Трампа в твиттере Деанджело сам объявил об уходе из соцсети.



Дрался Деанджело не только с соперниками и судьями. В «Рейнджерс» он как-то устроил потасовку с российским вратарем Александром Георгиевым. Затем были два неплохих сезона в «Каролине» и два в «Филадельфии», где он получил свой самый жирный пока что контракт в 5 млн долларов. При этом он продолжал драться и получать дисквалификации. Например, за удар в пах клюшкой форварду «Тампы» Кори Перри.

Источник: SPORTSNET / YouTube

В 2023-м «Филадельфия» выставила Деанджело на драфт отказов, откуда его зачем-то снова забрала «Каролина», чтобы спустя год тоже выставить на драфт отказов.



«Если вы читаете то, что пишут люди, я думаю, они перегибают палку, потому что не знают деталей. Они думают, что у меня проблемный характер. Я не думаю, что у меня есть подобные проблемы. Я действительно верю, что у меня их нет», — как-то заявил защитник.



В начале августа 2024 года появились первые новости о том, что СКА ведет переговоры с Деанджело. Американский хоккеист явно не горел желанием переходить в КХЛ и ждал до последнего предложений в НХЛ. Но похоже, что репутация скандалиста и человека, который в любой момент может подвести, все-таки перекрыла хоккейные скиллы. А СКА очень нужен был праворукий защитник. Когда армейцам нужен хоккеист, на репутацию не обращают внимания. Алекс Гальченюк и Владислав Войнов не дадут соврать.



По словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, последний раунд переговоров проходил в Ленинградской области. Там Тони накормили борщом с салом и дали вдоволь надышаться экологически чистым воздухом.



«Вчера в Ленинградской области мы предложили Тони борщ и сало. Качество еды тоже повлияло на решение. Наш повар с эмоциями, со страстью приготовил самый вкусный борщ для нашего гостя, поэтому он принял положительное решение.



Да, будем посещать музеи. Когда будет побольше времени, проведем экскурсию, покажем наш исторический город», — заявил Ротенберг.



С зарплатой защитника пока не все ясно. Американское издание Yardbarker утверждает, что новичок СКА будет получать около 1 млн долларов в год, то есть примерно 93 млн рублей. Это сразу делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Telegram-канал «Х — Хоккей» утверждает, что речь идет о 30 млн рублей базового оклада и 203 млн бонусов за различные достижения (надо войти в тройку самых результативных защитников КХЛ и лучших хоккеистов по показателю полезности). Так или иначе, но в потолок зарплат СКА с его подписанием перестал помещаться. По информации «Спорт-Экспресса», без американца у армейцев уже было 898 млн из 900 максимально возможных. Вопрос об этом также задали Роману Ротенбергу. Тот опять увидел руку Запада.



— Как СКА планирует справляться с тем, чтобы вписать Тони в потолок зарплат?



— Какие у вас сомнения? Вы читаете советские газеты или это мнение из-за бугра? У нас все в рамках регламента, видимо, кто-то вбрасывает ложную информацию в прессу. У нас огромные бонусы, как и в других клубах КХЛ. Тони получает официальную зарплату плюс бонусы.



Тем не менее повозиться с зарплатной ведомостью все-таки пришлось. Во-первых, Роман Борисович на той же пресс-конференции объявил, что принято решение расстаться с Эмилем Галимовым, оклад которого составляет 40 млн. Кроме того, капитан команды Александр Никишин согласился добровольно снизить в несколько раз зарплату, которая ранее составляла 50 млн рублей в год. Напомним, что в июле нападающий армейцев Арсений Грицюк тоже сам попросил снизить себе зарплату с 60 миллионов рублей до 12, чтобы помочь команде. Похоже, что в СКА играют самые альтруистичные хоккеисты планеты.



«Подтверждаю, что я пошел на понижение зарплаты. Но, знаете, какие-нибудь каналы могут писать, почему это. В общем, мне это компенсировали в очень хорошие бонусы. Я могу заработать больше, чем за пять лет. Думаю, кто-то расскажет, что это за сумма. Буду к этому стремиться. Для меня это дополнительная мотивация», — цитирует Никишина издание «ВсеПроСпорт».



Также он заявил, что готов и на лавке запасных посидеть, если Деанджело будет играть хорошо. Карьера Тони показывает, что хорошо играть он умеет, когда не злится. А вот с тем, чтобы не злиться, у него есть явные проблемы. Возможно, его просто почаще надо кормить борщом и выгуливать в лесах Ленобласти.

