Штраф в 2 млн за телефонный звонок. Госдума в первом чтении приняла закон об ужесточении наказания коллекторам

Госдума РФ в первом чтении во вторник, 24 сентября, приняла законопроект, ужесточающий наказания коллекторским организациям. Документ опубликован на информационном ресурсе нижней палаты российского парламента.





Депутаты предлагают расширить перечень нарушений, за которые агентства будут штрафовать. Так, за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания «профессиональная коллекторская организация» планируют штрафовать на 50 тысяч рублей должностные лица и на 300 тысяч рублей юрлица. Кроме того, административная ответственность полагается за нарушение требований Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником. За это должностные лица заплатят 100 тысяч рублей, а юрлица — до 300 тысяч рублей.



Еще законопроект будет защищать должников от навязчивых звонков коллекторов. По действующему закону связываться с заемщиком имеет право только кредитор, его представитель и новый кредитор, если он является кредитной организацией или профессиональной коллекторской организацией. В случае нарушения этих ограничений депутаты предлагают ввести штрафы: для физлиц — до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — до 1 миллиона рублей, для юрлиц — до 2 миллионов рублей.



«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности и создаст условия для достижения цели административного наказания — предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.



Напомним, что в России с 5 августа вступил в силу закон, по которому банки и МФО должны будут записывать все взаимодействия с должником, просрочившим выплаты по кредиту. Все записи и документация будут храниться в течение трех лет, а банки и МФО — иметь специальное оборудование и программное обеспечение. Прежде такая обязанность была у коллекторов. В Госдуме считают, что это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов.

