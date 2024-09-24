В России запустят мессенджер для православных «Зосима»

Российские пользователи в ноябре смогут скачать православный мессенджер под названием «Зосима». Там можно будет создавать страничку храма, обмениваться сообщениями и организовывать сбор пожертвований. Об этом сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов, передает РИА Новости во вторник, 24 сентября.

Приложение выпустит фонд «Иннотех XXI», который занимается реставрацией храмов. Первоначально мессенджер задумывался как инструмент для связи в рамках проекта «Спаси и сохрани» по реставрации храмов в Ярославской области. Мессенджер должен был служить базой для обмена информацией о храмах. Позже было решено сделать его доступным для широкой аудитории.

