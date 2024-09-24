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Общество В России запустят мессенджер для православных «Зосима»

В России запустят мессенджер для православных «Зосима»

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12 комментариев

Российские пользователи в ноябре смогут скачать православный мессенджер под названием «Зосима». Там можно будет создавать страничку храма, обмениваться сообщениями и организовывать сбор пожертвований. Об этом сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов, передает РИА Новости во вторник, 24 сентября.

Приложение выпустит фонд «Иннотех XXI», который занимается реставрацией храмов. Первоначально мессенджер задумывался как инструмент для связи в рамках проекта «Спаси и сохрани» по реставрации храмов в Ярославской области. Мессенджер должен был служить базой для обмена информацией о храмах. Позже было решено сделать его доступным для широкой аудитории.

«Называется "Зосима" — в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года. <…> Там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями», — отметил Агапов.

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Комментарии
13
Слава России!
1 час
ключевое: сбор пожертвований 😂😂😂
Cashmare
1 час
страшно подумать, куда там будут уходить сообщения с темой "пожаловаться модератору"
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