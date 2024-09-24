Не водил, а бегал за девушкой. Суд в Петербурге разбирался, что прервали сотрудники ГАИ

Автомобилист в Петербурге попался сотрудникам ГИБДД и отказался дунуть в трубочку. На суде он стал утверждать, что не был за рулем, а просто бегал вокруг машины за девушкой. Девушка же рассказала, что появление инспекторов спасло ее от рукоприкладства и угроз устроить ДТП.



Инцидент произошел 20 сентября в начале третьего часа ночи, рассказали 24 сентября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Автомобилист с признаками опьянения и без водительских прав ехал за рулем BMW по улице Струве и был остановлен. Пройти медосвидетельствование он отказался, за что получил протокол.