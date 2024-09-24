Не водил, а бегал за девушкой. Суд в Петербурге разбирался, что прервали сотрудники ГАИ

Автомобилист в Петербурге попался сотрудникам ГИБДД и отказался дунуть в трубочку. На суде он стал утверждать, что не был за рулем, а просто бегал вокруг машины за девушкой. Девушка же рассказала, что появление инспекторов спасло ее от рукоприкладства и угроз устроить ДТП.
Инцидент произошел 20 сентября в начале третьего часа ночи, рассказали 24 сентября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Автомобилист с признаками опьянения и без водительских прав ехал за рулем BMW по улице Струве и был остановлен. Пройти медосвидетельствование он отказался, за что получил протокол.
В суде фигурант вину не признал. Он заявил, что не управлял автомобилем, а бегал вокруг него вместе со своей девушкой, с которой поссорился и выяснял отношения. Почему на него составили протокол — не знает.
А вот девушка рассказала совсем другую историю. С ее слов, вечером пара поругалась. Мужчина отобрал у нее ключи от «БМВ» и поехал по городу. Сама она при этом находилась в машине. Мужчина, по ее словам, гнал по улицам, провоцируя аварии, и кричал, что устроит смертельное ДТП, а на попытки открыть дверь — таскал ее за волосы и душил. На улице Струве мужчина остановил машину. Девушка попыталась сбежать, он выбежал следом — и тут появились сотрудники ГИБДД и спасли ее.
Отбиться от наказания за отказ от медосвидетельствования у водителя не вышло. Мировой судья судебного участка №125 привлекла его к ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ, назначив 12 суток административного ареста.