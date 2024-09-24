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Происшествия Россиян просят не ездить в Ливан и Израиль. Число погибших и раненных в конфликте растёт

Россиян просят не ездить в Ливан и Израиль. Число погибших и раненных в конфликте растёт

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9 комментариев

В Ливане находятся более 3 тысяч россиян, по последним данным, пострадавших среди них нет, сообщает 24 сентября РБК со ссылкой на российское посольство в Бейруте.

Посольство РФ в Ливане работает в штатном режиме, но не рекомендует россиянам посещать Ливан, заявил посол ТАСС.

«Напоминаем, что в аэропорту Бейрута все еще летают некоторые коммерческие рейсы. Желающие имеют возможность ими воспользоваться», — сказали РБК в посольстве.

Посольство России в Израиле напомнило о рекомендациях МИД воздержаться от посещения Израиля и «прилегающих стран». Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире «России 24» заявил, что ситуация в Израиле сейчас крайне опасная, есть высокая вероятность начала полномасштабных боевых действий на израильско-ливанской границе. Информации о погибших или пострадавших россиянах на территории Израиля не поступало. Аэропорты в Израиле работают в штатном режиме, но несколько авиакомпаний приостановили полёты.

В Ливане число погибших от обстрелов 23 сентября превысило 500, а число раненых — 1600, сообщают Lebanon News и PressTV со ссылкой на минздравоохранения. Ситуация в больницах на юге страны катастрофическая: слишком много пациентов с критическими травмами. Вот так выглядят атакованные районы Ливана.

Обстрелы продолжаются в обе стороны. «Хезболла» заявила, что обстреляла ракетами город Кирьят-Шмона и военные склады на ракетной базе Нафтали «в поддержку Газы и в защиту Ливана и народа Газы», передаёт Lebanon News. Силы обороны Израиля отчитываются об отражении атак: некоторые перехвачены, местами есть повреждения. О пострадавших не сообщается.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля, убили мирных жителей и заложников. Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Отдельные удары наносятся по Ливану и Сирии, на Западном берегу реки Иордан идут столкновения. 17 и 18 сентября в результате взрывов гаджетов в Ливане погибли по меньшей мере 37 человек и 2931 получил ранения. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не связана со взрывами. 23 сентября Израиль начал военную операцию против «Хезболлы» и активно обстреливает населенные пункты Ливана, атаки ведутся и в обратную сторону.

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Комментарии
9
VKuser174198221
34 минуты
нам своих приключений хватает.....
282565827
38 минут
Слава Израилю.
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