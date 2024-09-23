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    Япония обвинила РФ в нарушении воздушного пространства. В воздух были подняты истребители F-35

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    Российский самолет Ил-38 трижды заходил в воздушное пространство Японии, проводя в нем около минуты каждый раз. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

    Инцидент, как утверждается, имел место рядом с северным островом Хоккайдо.

    По словам Хаяси, которые приводит издание Kyodo News, Ил-38 якобы нарушал воздушное пространство Японии в период с 13 часов до 15 часов по местному времени (07:00–09:00 по Москве), и это был первый случай подобного нарушения российским военным самолетом с 2019 года.

    В ответ в воздух поднимались истребители F-35 Сил самообороны Японии, которые «в предупредительных целях» осуществили несколько залпов средствами инфракрасного противодействия во время третьего нарушения воздушного пространства. Такие средства японские Силы самообороны применили впервые. Уточняется также, что Москве был выражен «решительный протест».

    Ранее Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителей посольства Российской Федерации в Вильнюсе и вручило ноту протеста по поводу нарушения воздушного пространства страны. С похожими обвинениями выступало и Министерство обороны Финляндии.

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    Ил-38Нарушение воздушного пространстваЯпонияЁсимаса ХаясиF-35Хоккайдо
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