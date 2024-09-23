Япония обвинила РФ в нарушении воздушного пространства. В воздух были подняты истребители F-35

Российский самолет Ил-38 трижды заходил в воздушное пространство Японии, проводя в нем около минуты каждый раз. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.



Инцидент, как утверждается, имел место рядом с северным островом Хоккайдо.

По словам Хаяси, которые приводит издание Kyodo News, Ил-38 якобы нарушал воздушное пространство Японии в период с 13 часов до 15 часов по местному времени (07:00–09:00 по Москве), и это был первый случай подобного нарушения российским военным самолетом с 2019 года.